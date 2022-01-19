В Керчи эвакуируют учащихся после сообщения о «минировании»

В местных социальных сетях появилась информация об эвакуации студентов из Политехнического колледжа в Керчи из-за сообщения о минировании.

«Кто знает, что произошло в Политехе? Дети все на улице, пожарные, Полиция, Росгвардия», ― написали в местной группе, опубликовав фото со студентами на улице.

Сейчас правоохранители проверяют все здание в поисках возможных опасных предметов. Сообщается, что само сообщение пришло на электронную почту учреждения образования. Напомним, что именно в этом колледже в октябре 2018 года студент взорвал самодельную бомбу и устроил стрельбу, в результате чего погибли 21 человек.

Отметим, накануне правоохранители Севастополя , после того, как аноним сообщил о минировании городских общеобразовательных учреждений.