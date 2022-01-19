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В Керчи эвакуируют учащихся после сообщения о «минировании»

  /   Обновлено: 19 января 2022 11:23
Происшествия
В Керчи эвакуируют учащихся после сообщения о «минировании»
78.rosguard.gov.ru  /  пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

В местных социальных сетях появилась информация об эвакуации студентов из Политехнического колледжа в Керчи из-за сообщения о минировании. 

«Кто знает, что произошло в Политехе? Дети все на улице, пожарные, Полиция, Росгвардия», ― написали в местной группе, опубликовав фото со студентами на улице.

Сейчас правоохранители проверяют все здание в поисках возможных опасных предметов. Сообщается, что само сообщение пришло на электронную почту учреждения образования. Напомним, что именно в этом колледже в октябре 2018 года студент взорвал самодельную бомбу и устроил стрельбу, в результате чего погибли 21 человек.

Отметим, накануне правоохранители Севастополя , после того, как аноним сообщил о минировании городских общеобразовательных учреждений.

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