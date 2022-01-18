Гололед, пробки и ДТП: в Крыму начался транспортный коллапс из-за снега и морозов

Сегодня Крымский полуостров накрыла настоящая стихия — практически целый день продолжаются сильный ветер, мороз и идет снег, в результате чего на многих дорогах начали образовываться пробки, поскольку не все автомобили могут подняться в горку из-за скользкой дороги. Вместе с тем пользователи Сети публикуют фото и видео в местных группах в различных социальных сетях, делясь информацией о ситуации на том или ином участке дороги.

Судя по сообщениям крымчан, одна из самых серьезных ситуацией с гололедом обстоит в Ялте и других районах Южного берега Крыма, поскольку они находятся в непосредственной близости к морю, также здесь больше всего подъемов и спусков из-за горной местности, что и приводит к аварийным ситуациям и ДТП, передает ФАН.

«В Ялте настоящий каток, лучше не суйтесь в город. Я еле доехал домой, хотя у меня новая зимняя резина, дорога — лед», — отметил Макsim.

«Дорога везде очень скользкая, особенно в районе 10-го микрорайона. На трассе возле Бакалеи тоже народ стоит, буксует. Я понимаю, что зимы у нас теплые, но во время снегопада почти всегда одинаковая ситуация — когда за нашими дорогами наконец-то начнут следить, чтобы не происходили глупые ДТП на ровном месте?» — возмущается Артем Чернов.

«В Ялту со стороны Симферополя все стоит, машины на трассе буксуют на подъемах, будьте аккуратны, дорога превратилась в каток», — предупреждает Михаил Гусев.

«Еду по трассе со стороны Севастополя в пробке уже полтора часа, за это время не видел ни одной спецмашины, которая посыпала бы дорогу», — обратил внимание Василий Костин.

«На трассу в районе Ялты срочно нужен песок или соль, я уже хочу наконец-то попасть домой, пожалуйста», — написал Роман.

Также жители курортной столицы жалуются, что обледенела не только дорога, но также и тротуары, поэтому даже пешеходы не чувствуют себя в безопасности. В связи с этим некоторые люди грешат на работу коммунальных служб, которые в очередной раз оказались недостаточно готовыми к подобным сложным погодным условиям, поскольку такая ситуация повторяется фактически каждый год.

Другие же утверждают, что в данной ситуации виноваты резкое изменение температуры и водители, которые до сих пор ездят на летней резине, что приводит к ДТП и пробкам, в результате чего спецтехника не может проехать. Впрочем, многие жалуются, что в некоторых ситуациях не спасает даже новая шипованная резина, поскольку, как уже говорилось, — дорога сейчас превратилась в каток. Кроме того, спецмашины не могут и сейчас посыпать дороги, так как все стоят в пробках.

Отметим, что из-за непогоды на территории Большой Ялты завтра отменены уроки в школьных учреждениях — их перенесли на субботу. Также отменены ряд рейсовых маршрутов. Глава города объявила, что людей с остановок в Ялте развозят сотрудники администрации на личных авто. На завтра в Крыму обещают похожие погодные условия — небольшой снег утром и днем, при этом температура воздуха опустится до –6 градусов по Цельсию.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что крымчане начали сбор средств, чтобы помочь местному волонтеру-инвалиду. Отметим, что ранее Юрий Обозенко стал победителем Проекта Ч «Человек года».