Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 18:04
18:01
Весь мир
Либеральные СМИ открыли «сезон охоты» на Байдена
18:00
Экономика
Рост цен не прекратится: оценщик недвижимости дал прогноз по рынку недвижимости в РФ
18:00
Шоу-бизнес
Бари Алибасов отметил старый Новый год с Лидией Федосеевой-Шукшиной
18:00
Видео
Тысячи разорванных упаковок оставили после себя железнодорожные мародеры в США
17:57
Происшествия
Ставшие участниками ДТП в Доминикане российские туристы купили билеты на экскурсию с рук
17:56
Экономика
ЦБ сообщил об увеличении оттока капитала из России по итогам 2021 года
17:55
Экономика
Популярность Lada растет на Украине
17:54
Происшествия
Пытавшихся вылететь в Россию с оружием мужчин задержали в аэропорту Нур-Султана
17:52
Общество
Близкие и коллеги простятся с актером Иваном Рудаковым на церемонии 20 января
17:51
Общество
Власти Ялты отменили занятия в школах из-за ухудшения погодных условий
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Власти Ялты отменили занятия в школах из-за ухудшения погодных условий

  /   Обновлено: 18 января 2022 17:52
Общество
Власти Ялты отменили занятия в школах из-за ухудшения погодных условий
portal.petrozavodsk-mo.ru  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Ялта, 18 января. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на территории Ялты и близлежащих населенных пунктов. Оперативный штаб принял решение об отмене занятий в школах 19 января.

Согласно прогнозам метеорологов, в Ялте ожидается понижение температуры воздуха, а также шквалистый ветер. В целях обеспечения безопасности, занятия в школах отменены. Как сообщает источник Федерального агентства новостей, они будут перенесены на субботу, 22 января. Отмечается, что в детских садах будут работать дежурные группы. Тем не менее глава Ялты Янина Павленко призвала горожан оставить своих детей дома.

«Прошу работодателей с пониманием отнестись к ситуации и отпустить сотрудников, которым не с кем оставить детей», — заявила Павленко.

Погодные условия на территории Республики Крым ухудшились 18 января. В регионе наблюдаются сильные осадки, рейд через Севастопольскую бухту был перекрыт. Вместо катеров были запущены автобусы, которые следуют от площади Захарова до площади Нахимова и обратно.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Власти Ялты отменили занятия в школах из-за ухудшения погодных условий
школа непогода занятия
Комментировать