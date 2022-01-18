Власти Ялты отменили занятия в школах из-за ухудшения погодных условий

Ялта, 18 января. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на территории Ялты и близлежащих населенных пунктов. Оперативный штаб принял решение об отмене занятий в школах 19 января.

Согласно прогнозам метеорологов, в Ялте ожидается понижение температуры воздуха, а также шквалистый ветер. В целях обеспечения безопасности, занятия в школах отменены. Как сообщает источник Федерального агентства новостей, они будут перенесены на субботу, 22 января. Отмечается, что в детских садах будут работать дежурные группы. Тем не менее глава Ялты Янина Павленко призвала горожан оставить своих детей дома.

«Прошу работодателей с пониманием отнестись к ситуации и отпустить сотрудников, которым не с кем оставить детей», — заявила Павленко.

Погодные условия на территории Республики Крым ухудшились 18 января. В регионе наблюдаются сильные осадки, рейд через Севастопольскую бухту был перекрыт. Вместо катеров были запущены автобусы, которые следуют от площади Захарова до площади Нахимова и обратно.