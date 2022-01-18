Лечение сакскими грязями становится популярным направлением для отдыха в Крыму

Крымский город Саки возглавил топ-5 популярных направлений оздоровительного отдыха летом 2022. Такие данные предоставил сервис Tvil.ru. Также в пятерке оказались минеральные воды в Анапе, Кисловодске и Светлогорске, а также горнобальнеологический легочный курорт Чемал в республике Алтай.

Природный лечебный фактор

В комментарии ФАН заместитель директора санатория «Саки» Елена Букач рассказала об особенностях грязелечения, показаниях и противопоказаниях к оздоровлению подобным способом.

«Тема грязелечения актуальная и уникальная. Я вижу эффект лечения на людях: они приезжают в санаторий и получают то облегчение, которое не могут получить от медикаментозного лечения. Сама я уже лет восемь пользуюсь этим направлением в профилактических целях. Нам природа создала лечебный природный фактор, который благоприятно действует на организм человека. Его на протяжении двух веков изучали и сегодня благодаря различным методикам могут применять люди», — говорит специалист.

Саки ― старейший грязелечебный курорт, чья история развивается уже несколько веков. Первая гражданская грязелечебница была открыта в Крыму еще в 1827 году. Как говорит Елена Букач, сегодня Саки ― это курорт, где работают около 15 здравниц, 7 из них принимают туристов круглый год, и каждый санаторий имеет какую-то свою визитную карточку, преимущество.

«Мы (санаторий «Саки». — Прим. ФАН) находимся в курортном парке, и наша грязелечебница располагается прямо на берегу озера. У нас есть бассейны прямо на озере, и грязь здесь, как говорят гости, самая сильная», — подчеркивает спикер.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Сакская грязь сегодня применяется в широчайшем спектре грязевых процедур, начиная от обычных методик обертывания и заканчивая такими процедурами, как газогрязь, электрогрязь и так далее. Дополняется такое лечение различными физиотерапевтическими процедурами, лечебной физкультурой, рапными ваннами (рапа ― концентрированная соленая вода из озера. — Прим. ФАН).

«Когда человек находится здесь, принимает процедуры, дышит нашим насыщенным степным и морским воздухом, то он просто в восхищении, как от этого всего отдыхает, засыпает, восстанавливает силы. Плюс, санаторий действует как место, где в комплексе дается хорошее, продуманное питание, сакская минеральная вода, проводятся экскурсии. За две недели человек восстанавливается, понимает, что за это время в Крыму можно не только поваляться на пляже, но и получить пользу для здоровья, дополнить отдых событийными и культурными мероприятиями», — рассказала Елена Букач.

«Все есть лекарство и все есть яд — все дело в дозе»

Грязелечение используют при болезнях опорно-двигательной системы, в неврологии, урологии и гинекологии, во время лечения кожных заболеваний, ЛОР-патологий, легочных заболеваний.

Естественно, есть и противопоказания. Это сердечно-сосудистые заболевания, новообразования, туберкулез в активной стадии. Часто летом у сакских и евпаторийских озер можно заметить людей, которые обмазываются грязью и ходят в ней часами по жаре, пока та с них не начнет осыпаться. Как говорит Елена Букач, подобные действия могут быть опасны для здоровья человека.

«Все это действует на наш организм. В грязелечебницы поступает определенной температуры грязь, определенной температуры разводится рапа, так как у нее очень высокая концентрации соли, это очень агрессивная среда. У нас даже в санатории нужно каждые полгода менять краны, так как рапа все разъедает. Соответственно, воздействие на человека может быть как положительным, так и пагубным», — говорит Елена Букач.

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Она вспомнила примеры, когда люди приезжали, не слушали рекомендации и после процедур еще шли на набережную, где дополнительно пользовались грязью, а потом получали тромбофлебиты, заболевания сердечно-сосудистой системы, в случае с пренебрежением правилами даже новообразование, о котором человек не знал, может перейти в разряд злокачественной опухоли. Кроме того, грязь, которую применяют в лечении, добывают на определенной глубине, она проходит фильтрацию, а то, что находится на поверхности, это остатки грязевых слоев, там больше песчаников, глины. Поэтому пользоваться подобной грязью не стоит, разве что интереса ради минут на пять-десять, но не более.

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