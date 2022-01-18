Воды очень много: скоро Севастополь будет круглогодично питаться из Бельбекского водозабора

Крымский блогер Игорь Корсаков рассказал, что сейчас происходит в Бельбекской долине и на водозаборе, который в прошлом году был построен военными Минобороны РФ на реке Бельбек для водоснабжения Севастополя и его окрестностей. Он побывал в районе Чернореченского водохранилища — основного источника пресной воды для города-героя.

По его словам, вода в реке Бельбек опять мутная, что говорит об увеличении силы потока. Происходит подмывание берегов и поднятие песка со дна — такую воду обычно не набирают в ковш водозабора, поскольку вместе с водой в бассейн попадает ил, передает ФАН.

«Сейчас в Бельбекской долине, где были сделаны скважины глубиной 12-14 метров, идет обустройство инфраструктуры, чтобы можно было брать грунтовую воду. При этом к каждой скважине делают отдельный подъезд и строят здание. В самой долине очень много воды, но для ее забора мало только пробурить скважины — нужна еще соответствующая инфраструктура: подвести водовод, построить ограждения вокруг скважин и многое другое», — заявил блогер.

Корсаков отметил, что вода из скважин будет поступать на очистные сооружения Бельбекского водозабора. Когда вся эта система полностью заработает, гидросооружение будет функционировать круглогодично. Он обратил внимание, что уровень воды в русле реки в районе Бельбекского водозабора упал, появились наносы — намыло много щебня.

«Сам бассейн Бельбекского водозабора наполнен водой под завязку. Задвижка задвинута и сразу бросается в глаза, что в реке идет мутная вода, а в ковше — прозрачная. Появилась информация, что с момента тестового начала работы водозабора — 1 марта 2021 года — он поставил на очистные сооружения Севастополя пять миллионов кубометров воды», — сообщил Игорь Корсаков.

Он добавил, что сейчас с реки Черная в Чернореченское водохранилище идет полностью чистая вода. При этом, судя по всему, на данный момент в основном Севастополь и его окрестности питаются водой именно с водохранилища.

Бассейн Бельбекского водозабора вмещает в себя 150 тыс. куб. На Крымском полуострове продолжают выпадать осадки, а также накапливаться снег в горах, что дает уверенность в том, что все водохранилища естественного стока после начала таяния снегов будут наполнены чистейшей водой.

Ранее ФАН рассказывал, есть ли шанс наполнить иссохшее из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала Межгорное водохранилище. До начала водной блокады полуострова водоем питал своим ресурсом Симферополь, его окрестные села и населенные пункты по трассе в сторону Евпатории.