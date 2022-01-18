В Севастополе проверяют анонимное сообщение о минировании школ города

Севастополь, 18 января, правоохранители проверяют информацию о «минировании» школ в городе. Сообщение от анонима, как сообщают местные СМИ, поступило правоохранительным органам. В пресс-службе правительства города-героя подтвердили данный факт.

«Действительно, появилось анонимное сообщение. На данный момент проводится проверка соответствующими органами и усилены меры безопасности в учреждениях образования», — сообщили в пресс-службе.

О том, что именно было сказано в письме, и детали послания, пока неизвестны. Но правоохранители осуществят проверочные мероприятия во всех школах Севастополя, так как конкретной школы в письме указано не было, сказал источник РИА Новости Крым.

Пока что официальных комментариев от правоохранительных органов нет. Отметим, что всего в городе работают 68 школ (пять из них частные, остальные государственные).

Ранее ФАН сообщал, что накануне почти все школы Ростовской области отменили занятия из-за угроз о минировании. Электронные письма с угрозами получили общеобразовательные учреждения Новочеркасска, Шахт, Новошахтинска и Каменска-Шахтинского.