Масштабные изменения еще впереди: когда в Крыму произойдет настоящая туристическая революция

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал в комментарии ФАН, почему на Крымском полуострове до сих пор не произошла туристическая революция в плане строительства новых гостиниц и отелей, а также точек притяжения гостей. Также он объяснил, улучшились ли условия отдыха и сервис в крымских объектах размещения с 2014 года.

Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу, в которой обозначено, что к 2025 году туристический поток в Крым должен достичь десяти миллионов человек в год. При этом на полуострове должны быть качественный номерной фонд, всесезонная туристическая инфраструктура и достойный сервис, не уступающий другим курортам мира. Отметим, что Крымский полуостров, по сути, выполнил задачу по количеству принятых гостей в 2021 году — республику посетило около 9,5 миллиона туристов, а Севастополь — более 650 тысяч.

«Какой-то масштабной революции здесь в туристической сфере, скажем так, пока не произошло. Да, есть отели, которые очень серьезно улучшили сервис, за что им благодарны туристы. Я думаю, что все-таки масштабные изменения в Крыму еще впереди. Очевидно, что последние два года улучшать сервис было невозможно в условиях пандемии, потому что не хватало персонала, а также была, скажем так, неровная работа объектов размещения. Дело в том, что было множество запретов, когда отели были вынуждены концентрироваться не на качестве сервиса, а на ситуации с коронавирусом и соответствующих требованиях: обеспечение правил безопасности, социального дистанцирования, соблюдение масочного режима, вакцинация персонала и другое. За счет всей этой коронавирусной истории был заторможен процесс сервисного улучшения. Я думаю, что только в условиях, когда вирус уйдет, возможно к этой повестке вернуться», — сказал собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Вместе с тем Сергей Ромашкин обратил внимание, что на полуострове из-за коронавируса было заморожено и строительство. Он отметил, что практически все инвесторы, планировавшие в прошлом году вложения в Крым, должны были их приостановить, поскольку были непонятны туристические перспективы и в 2020-м, и отчасти в 2021 году. По сути, это произошло во всех областях экономики, потому что невозможно вкладываться в закрытые отели из-за коронавируса.

«То есть какие-то локальные улучшения в отдельно взятых отелях и курортных поселках мы видим. Я думаю, что туристическое развитие Крыма оптимистичное, но это будет происходить больше в будущем. Ведь даже если брать чисто строительный аспект, то руководство республики говорит, что нужно строить 10–15 тысяч номеров. Но я напомню, что до 2018 года, пока не начал свою работу Крымский мост, какое-то масштабное строительство было затруднено, поскольку невозможно было массово ввозить грузы на полуостров. Только в 2019 году, когда пошли грузовые поезда, это стало возможным, но уже в 2020 году на нас обрушился коронавирус. Те отели, которые строятся на крымских курортах, имеют инвестиционный цикл не менее 24–36 месяцев, но когда у нас на полуострове были спокойными два-три года?» — заявил генеральный директор туроператора «Дельфин».

Изначально, говорит специалист, стояла задача сохранить то, что имеется, затем ждали окончания строительства Крымского моста, после чего он заработал и начался коронавирус. Поэтому масштабные изменения на полуострове в туристической сфере еще впереди, хотя и уже сейчас есть какие-то удачные истории и отели, и туристы их знают, поэтому эти объекты размещения пользовались особым спросом среди гостей полуострова в 2020–2021 годах, заключил Сергей Ромашкин.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что россияне смогут вернуть 20% от стоимости тура за отдых в Крыму. Более подробно об этом рассказала официальный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства в Республике Крым Наталия Стамбульникова.