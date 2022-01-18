Крымчане начали сбор средств, чтобы помочь местному волонтеру-инвалиду

Крымский волонтер Юрий Обозенко, несмотря на то, что у него в результате аварии осталась лишь одна нога и он ходит на протезе, уже много лет помогает нуждающимся людям и не просит ничего взамен. Однако сегодня сложилась такая ситуация, что помощь нужна ему. Подробности ситуации узнавал ФАН.

В некоторых крымских группах начали появляться сообщения, что дом мужчины находится в аварийном состоянии и явно нуждается в капитальном ремонте. Снимки и призыв помочь волонтеру разместили неравнодушные крымчане, которые знают, как много он сделал для нуждающихся. На фото видно, что дом уже практически разрушен, стены осыпаются, а состояние крыши оставляет желать лучшего.

«По поводу дома. Да, это мой дом. Единственный. Да, он в аварийном состоянии, жить там очень опасно. Там не живу. Да, это я виноват, что не смог его вовремя отремонтировать. Видел в нескольких группах посты о моем доме. Я благодарен за желание помочь мне. Искренне. Я понимаю, что вы хотите мне помочь. Я не отказываюсь от помощи, мне просто очень трудно принимать такие решения», — говорит волонтер.

Pr Scr vk.com /

Сам мужчина пишет, что никогда не хотел просить помощи у людей на ремонт своего дома и ему тяжело открывать сбор на решение личных проблем (обычно Юрий собирает средства на помощь нуждающимся у себя на странице и рассказывает, как и чем помогает людям).

«Друзья. Мне пишет много людей в сообщения и комментариях о том, чтобы я открыл сбор на ремонт своей избушки. Делать там капитальный ремонт не получится, слишком много денег нужно. А вот укрепить его, чтобы не разрушился, это можно. Я с благодарностью приму помощь. Мне очень тяжело открывать сбор на личные проблемы. Не знаю почему. Но все же я решился и открываю сбор. Хотя это решение далось мне с большим трудом. Кто захочет помочь, буду искренне благодарен», — поделился Юрий Обозенко.

Тем временем в комментариях очень многие люди вызвались с большим воодушевлением помочь волонтеру как материально, так и физически.

«Юрий, я строитель, если договоримся конкретно по времени, то приеду помогу камень положить, стяжку залить, штукатурить. Деньгами, конечно, помочь не могу, но физически помогу! Вы хороший человек, помогаете другим. Так и надо друг другу помогать, и все у всех наладится!» — написал Иван Маслиев.

«Как строитель скажу: дешевле новый поставить. Многие готовы помочь, я также могу по электрике, что-то по отделке сделать. Рук, я вижу, много, кто готов помочь, нужно просто материалы взять! Тем более сделать уже сразу с удобствами», — отозвался Юрий Чеботарев.

из личного архива / Юрий Обозенко

«Просим вас: деньги, которые перечисляют на ваш дом, не задействовать на другие нужды, даже если кому-то очень срочно нужно. Мы считаем, что вам тоже очень нужна помощь и не менее, чем другим людям, которые у вас просят помощи. Мы очень благодарны за ваш труд и ваши добрые дела, мы очень хотим сделать и лично для вас добро, чтобы вы были тоже окружены добром и заботой. Именно сейчас пришло время добра для вас. Мы доверяем вам, ценим вас. Все будет хорошо», — прокомментировала Наташа Симбирцева.

«Юрий, не отказывайтесь от помощи пожалуйста , если вам искренне хотят помочь. Все наладится, и все будет хорошо, добро возвращается, и вам его хотят вернуть. Вы очень много делаете добра для людей и животных! Вот и люди хотят вам помочь, чтобы сделать вашу жизнь чуточку лучше», — написала Ирина Шинкарева.

Неприятным для многих неравнодушных крымчан оказалась реакция некоторых людей на победу волонтера в конкурсе в 2021 году и распределение этих средств. Отметим, что Юрий Обозенко стал победителем Проекта Ч «Человек года», где выиграл 500 тысяч рублей. Эти средства она направила на помощь женщине, которая находит больных животных, лечит и ищет им дом. Также он помог оплатить двум людям срочные операции. Остальные средства ушли на покупку гаража, который он до этого арендовал.

«Я поражаюсь наглости просящих, я бы даже сказала требующих что-то от Юрия! Человек — инвалид, ходит по улицам, я уверена, что не без боли, помогает и людям, и животным, выиграл честно, себе не оставил ни копейки! Хотя у самого дом в аварийном состоянии! Имейте совесть, товарищи. Он никому ничем не обязан. Если у человека доброе сердце, не надо этим пользоваться и злоупотреблять его доверием! Сил тебе, Юрий, и огромного здоровья! У тебя все получится, я в этом уверена», — пожелала Мариэтта Гудкова.

Вконтакте / Юрий Обозенко

«Мне пишут многие, намекая на то, что если я выиграл этот проект, то обязан им помочь. Люди, дорогие, я помогу, обязательно, но этот призовой фонд уже был расписан, и я писал ранее, на какие цели потрачу эти средства. Простите. С самого начала проекта я загадал, если я выиграю, то куплю гараж, который я снимаю несколько лет. Гараж служит мне складом и офисом. Тут я принимаю и раздаю помощь, собираю подарки, формирую пакеты с продуктами… Людей, которые просят о помощи, в последнее время прибавилось в несколько раз. Вот это все вы сделали, моя победа в проекте, гараж о котором я мечтал, все люди и животные, которым мы помогли, все это благодаря вам. Я искренне благодарен вам за поддержку. Для меня это важно», — прокомментировал сообщения Юрий Обозенко.

На сегодняшний день общими усилиями крымчане смогли собрать уже более 70 тысяч рублей, чтобы помочь волонтеру. В материалах некоторых изданий говорится, что примерно пять лет назад мужчина обращался за помощью в администрацию столицы Крыма и ему на ремонт дали 3000 рублей. Сегодня в пресс-службе администрации Симферополя на вопрос корреспондента ФАН рассказали, что выплата на ремонт помещений, которые находятся в частной собственности, согласно действующей нормативной базе, не предусмотрена.

Ранее в комментарии ФАН волонтер рассказывал, что собственными силами со многими проблемами никак не справиться и именно с помощью подписчиков, неравнодушных крымчан и зооволонтеров удается решить проблемы и превозмочь любые невзгоды.