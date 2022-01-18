Заносы, аварии и отмена рейсов: на Крым обрушилась непогода

Как и предупреждали синоптики, в Крыму 18 января ухудшились погодные условия. Сегодня во многих городах полуострова валит снег, усилился ветер и наблюдаются сильные осадки, но коммунальные службы, хоть и подготовились заранее, оперативно не успевают все убирать.

Как сообщают автомобилисты, не на всех дорогах, особенно на трассе Симферополь — Ялта — Севастополь, насыпан реагент или песок.

В Ялте из-за гололеда на улицах некоторые автомобили не могли заехать на горки, а бетономешалка опасно приблизилась к ограждению, когда «прокатилась» при съезде вниз по дороге.

AMS YALTA

Город же ненадолго погрузился в зимнюю сказку, и его окутало пушистыми хлопьями снега.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

В Симферополе многие тротуары и переходы через улицы превратились в месиво из мокрого снега и грязи. Из-за сильного снегопада коммунальные службы не успевают расчищать все оперативно, несмотря на то, что улицы с утра чистят около 300 дворников и 11 единиц техники. На обработку дорог уже использовали более 50 тонн противогололедного реагента. Непрекращающийся снег привел к нескольким мелким авариям в городе и серьезным пробкам. Снимками споделились жители города.

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

Федеральное агентство новостей / Дарья Сергеева

В Севастополе ухудшение погоды привело к перекрытию рейда через Севастопольскую бухту. Вместо катеров запустили автобусы, которые следуют от площади Захарова до площади Нахимова и обратно.

Пресс-служба правительства Севастополя /

В городе-герое с раннего утра работают более 50 единиц техники и сотни дорожных рабочих и коммунальщиков, которые очищают и обрабатывают дороги противогололедным материалом, расчищают и посыпают песком придомовые территории.

Ранее ФАН сообщал, что Санкт-Петербург на сегодня установил новый антирекорд по количеству пострадавших от гололеда: за прошедшие три дня после падений на скользких улицах за медицинской помощью обратились 567 человек.