Главное ― эффективность: в Крыму началась массовая ревизия работы чиновников за 8 лет

Политолог, член Общественной палаты Крыма I–II созывов Денис Батурин рассказал в комментарии ФАН, почему на полуострове продолжаются массовые отставки чиновников, в том числе высокого уровня. Также эксперт объяснил, каким образом глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов пытается выстроить работу чиновников.

17 января в Крыму выдалось весьма насыщенным на кадровые решения — в отставку по собственному желанию отправились сразу четверо управленцев. Так, свой пост покинул министр жилищной политики и госстройнадзора Крыма Максим Скорин, который проработал в данной должности полтора года.

Кроме того, заявление по собственному написали начальник Службы автодорог Крыма Валерий Васякин и директор предприятия «Крымавтодор» Сергей Красюк. Также уволился и «старожил» крымского МЧС ― Вадим Онищенко, который занимал эту должность с августа 2014 года. Отметим, что эти крымские чиновники проводят выездные встречи по обращениям жителей города Керчи, на что обратил внимание эксперт.

«Главный вопрос в том, почему в Крыму происходят достаточно частые отставки. Эту ситуацию я бы связал с общей картиной, не только с этими персонами и теми отраслями, которые они курировали, но и в целом с той ситуацией, из которой ищет выход руководство республики, в частности, глава РК Сергей Аксенов. Речь идет о поиске кадровой формулы, которая бы обеспечила работу органов власти как с точки зрения персональных качеств руководителя, так и с точки зрения взаимодействия самых различных ведомств как по горизонтали, так и по вертикали. Здесь есть некоторая связь с теми событиями, которые происходят в Керчи и теми задачами, которые поставил глава республики по этому городу. А это работа представителей муниципальных органов власти Керчи, а также — министерств и ведомств уже республиканского уровня непосредственно в городе-герое, в том числе это касается и премьер-министра Республики Крым, когда все эти чиновники совместно, что называется, ногами обходят дворы, заходят в подъезды, общаются с жителями и другое», — заявил собеседник издания.

twitter.com / @BaturinD

То есть речь идет о том, продолжил политолог, чтобы по-разному запустить механизмы власти, дабы они показали наибольшую эффективность, например, приблизить региональные органы власти к местным, чтобы первые видели, как выполняются их распоряжения, на что выделяются деньги, как они расходуются, и насколько адекватны те отчеты, которые приходят с мест.

«По поводу тех отраслевых фигур и сегодняшних увольнений ситуация примерно такая же. То есть речь идет о том, что необходимо эффективное взаимодействие как личного характера, так и необходимого профессионального уровня. Аксенов неоднократно говорил: «Если нет эффективности, результатов, то, увы, прощаетесь с должностью». Это сейчас и происходит. Вряд ли Керчь останется первым и единственным муниципалитетом, в котором пройдет, скажем так, ревизия, ведь речь идет о ревизии решений, независимо от того, кто там сейчас возглавляет муниципалитет. Речь пойдет о ревизии того, что происходило на местном уровне фактически за все время работы уже российских чиновников в Крыму по выполнению задач в рамках Федеральной целевой программы, благоустройства территорий и многое другое. То есть это такой масштабный кадровый процесс, и то, о чем мы говорили, эти четыре персоны на самом деле не так значимы на этом фоне, как то, что, похоже, задумал Сергей Аксенов с точки зрения взаимодействия вертикали и некой ревизии с участием региональных представителей власти», — констатировал Денис Батурин.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что отбывающий срок за превышение полномочий экс-мэр Евпатории Андрей Филонов попросил суд об условно-досрочном освобождении.