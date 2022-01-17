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Крымские музыканты удивили пассажиров московского метро живой музыкой
Общество
Крымские музыканты удивили пассажиров московского метро живой музыкой
Pr Scr youtube.com  /  Локалка

В Сети набирает популярность видео из московского метрополитена, где, как утверждают пользователи, играют музыканты из Севастополя. Ребята часто выступают в городе-герое в самых оживленных точках города.

На видео, снятом очевидцами, группа играет популярную и знакомую всем композицию «Младший лейтенант» Ирины Аллегровой. Парни не только исполняют известную мелодию на барабанах и духовых инструментах, но также и поют самые популярные строчки.

«Это наши ребята, и они и у нас много выступают. А зимой им тут что делать? Молодцы, пусть зажигают Москву»! ― написала tsarstvennayatamara.

«Они летом в Парке Победы играли. Классно играют!» ― рассказал пользователь с ником zheliaskosergei.

«Здорово играют!» ― оценила galinashele.

Вокруг коллектива собралась приличная толпа пассажиров, которые с удовольствием наблюдали за выступлением музыкантов. Заметим, что некоторые артисты, выступающие летом на крымских набережных, в межсезонье отправляются покорять другие города и страны. Так, музыкантов из Ялты и Севастополя иногда можно встретить в ресторанах или переходах Москвы и Санкт-Петербурга, а некоторые живые статуи, с которыми обычно можно сфотографироваться, зимой обитают в европейских городах и когда-то даже принимали участие в фестивале живых статуй в Бельгии.

Ранее ФАН рассказывал, как туристы и местные жители относятся к исполнению украинских народных песен на набережной Ялты.

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