Крымские музыканты удивили пассажиров московского метро живой музыкой

В Сети набирает популярность видео из московского метрополитена, где, как утверждают пользователи, играют музыканты из Севастополя. Ребята часто выступают в городе-герое в самых оживленных точках города.

На видео, снятом очевидцами, группа играет популярную и знакомую всем композицию «Младший лейтенант» Ирины Аллегровой. Парни не только исполняют известную мелодию на барабанах и духовых инструментах, но также и поют самые популярные строчки.

«Это наши ребята, и они и у нас много выступают. А зимой им тут что делать? Молодцы, пусть зажигают Москву»! ― написала tsarstvennayatamara. «Они летом в Парке Победы играли. Классно играют!» ― рассказал пользователь с ником zheliaskosergei. «Здорово играют!» ― оценила galinashele.

Вокруг коллектива собралась приличная толпа пассажиров, которые с удовольствием наблюдали за выступлением музыкантов. Заметим, что некоторые артисты, выступающие летом на крымских набережных, в межсезонье отправляются покорять другие города и страны. Так, музыкантов из Ялты и Севастополя иногда можно встретить в ресторанах или переходах Москвы и Санкт-Петербурга, а некоторые живые статуи, с которыми обычно можно сфотографироваться, зимой обитают в европейских городах и когда-то даже принимали участие в фестивале живых статуй в Бельгии.

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