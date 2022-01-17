Смертельный приговор: почему ялтинский крокодиляриум находится под угрозой закрытия

Директор Ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко рассказал в комментарии ФАН, почему предприятие сейчас находится под угрозой закрытия. Также он объяснил, почему невозможно устранить замечания к вольерам со стороны властей и каким образом можно попробовать решить эту проблему.

Ранее стало известно, что ялтинский крокодиляриум может закрыться вслед за парком львов «Тайган» и зоопарком «Сказка» из-за несоответствия требованиям, предъявляемым Россельхознадзором.

По словам Жиленко, когда два года назад вышел определенный новый закон, все над ним посмеялись, и никто не понимал, что такое вообще могут ввести, поскольку в этом законе написано, что крокодилам разных пород нужны вольеры с высотой потолков от двух до трех метров.

«Все говорят: а крокодилы, что, летают, прыгают или ползают по стенам? Зачем им высота потолков три метра? У многих людей даже нет потолков такой высоты, поскольку все понимают, что прогреть три метра или два с половиной — очень солидная разница по деньгам. Поэтому и вольеры делаются не с такой высотой, а чтобы было удобно производить различные манипуляции, например убирать у крокодилов. Так же и по размеру вольеров — на каждого крокодила необходимо десять квадратных метров площади вольеров. Ялтинский крокодиляриум более десяти лет находится на своем месте, и исторически так сложилось, что мы не можем никуда расшириться, потому что мы находимся в ограниченном пространстве, поэтому у нас нет места, куда пересадить крокодилов или увеличить вольеры для них», — заявил собеседник издания.

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Виктор Жиленко отметил, что крокодилы являются холоднокровными животными, поэтому условно, если вынести их на улицу, где будет, например, 18 градусов тепла, — для них это смертельный приговор. При этом нет возможности их пересадить и в Бахчисарайский парк миниатюр, где больше места, потому что там нет готовых вольеров.

«Чтобы построить эти вольеры для крокодилов, нужны сложные инженерные сооружения, в которых им будет и тепло, и комфортно — это не делается за пять минут, для этого нужны годы. Три месяца назад нам были выделены два гектара земли в Феодосии, но договор аренды земельного участка мы до сих пор не заключили, что связано с рядом причин, надеюсь, что в ближайшее время все же договор будет заключен. Но для того, чтобы начать стройку, все равно надо сделать проект, согласовать его, подвести разные сети и прочее, а это не дело нескольких недель — на все это нужно много времени. Также на стройку нужны колоссальные деньги, которые мы планировали вложить, забрав за несколько лет прибыль со всех объектов, чтобы пустить их на развитие предприятия в Феодосии. А тут получается такая ситуация, поэтому в ближайшее время мы с этим точно ничего не сделаем. Мне как руководителю в 20 лет хотелось какой-то авантюры, сейчас мне уже больше 40 лет, и я хочу спокойной жизни. Поэтому, если государство решит забрать у нас крокодилов, то я даже с этим смирюсь — пусть они тогда сами выращивают этих крокодилов или сделают с ними, что захотят», — сказал директор ялтинского крокодиляриума.

pixabay.com / PD

Жиленко добавил, что как только предприниматели услышали о возможном закрытии крокодиляриума, то они пришли с предложением сдать помещение в аренду, чтобы сделать там пивной бар. Однако он надеется, что удастся договориться и дождаться строительства крокодиловой фермы в Феодосии, чтобы туда переместить рептилий.

«Мы искренне надеемся, что так не произойдет, но пока мы не видим обратной связи, потому что никто не подозревал, что закон дойдет до своего логического завершения и вступит в силу. Но уже в этом году к нам приезжал член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк и сказал, что болеет душой за крокодиляриум, поэтому постарается что-то разузнать в Государственной думе, что можно с нами сделать. Других вариантов решения проблемы пока нет, поэтому ждем, когда что-то будет понятно. По поводу того, что еще интересного можно открыть на месте крокодиляриума. Повторюсь, когда мне было 20 лет, то мне хотелось что-то создать интересное, необычное, но сейчас гораздо проще сдать помещение в аренду и получать за это плату, и просто сидеть радоваться жизни. То есть если наша работа никому не нужна, то надо не расстраиваться, а, скажем так, плыть по течению и заниматься другими делами. За последние 50 лет никто не делал похожего, со всей Европы к нам приезжали гости и говорили, что у нас в Ялте лучший крокодиляриум во всем мире», — отметил Виктор Жиленко.

По его словам, понятно, что мало кто занимается крокодилами, но с таким качеством исполнения и вольеров, и коллекции самих крокодилов, которая подбиралась целое десятилетие, такого больше нет. Сейчас рептилии в крокодиляриуме размножаются, а это означает, что для них там созданы хорошие условия, а все это дорогого стоит. Однако когда это все берется и портится, то опускаются руки и ничего не хочется делать, признался Жиленко.

Примечательно, что крымский сафари-парк львов «Тайган» и зоопарк «Сказка» в Ялте уже закрыли для посетителей на неопределенное время из-за того, что там не успели сделать необходимую перестройку вольеров по требованиям действующих нормативов, что и послужило причиной отказа в получении соответствующей лицензии. Также закрыт и зооуголок в Детском парке Симферополя, где ожидают начала ремонтно-восстановительных работ.

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