Крымский протоиерей Кротков рассказал о божественном знаке в день Крещения Господня

Председатель отдела Симферопольской и Крымской епархии по взаимодействию с вооруженными силами, МВД, МЧС и другими силовыми структурами, протоиерей Димитрий Кротков рассказал, как христианам правильно провести праздник Крещения Господня и в каком случае человек может получить прощение своих грехов.

19 января православные отмечают один из главных христианских праздников — Крещение Господне. В Республике Крым в этом году праздничные мероприятия пройдут в многих городах полуострова. В этот день традиционно освящают воду и символически очищаются от грехов. Безопасность мероприятия будут обеспечивать медицинские работники, представителей правоохранительных органов, а также спасатели, передает ФАН.

«Праздник Крещения Господня — один из больших двунадесятых праздников Православной церкви, который объединяет праздник Рождества Христова и является завершением святочных дней. Есть очень много традиций, конечно, люди идут в храм, есть традиция окунуться в купель, набрать крещенской воды, которая имеет свои определенные свойства, пообщаться друг с другом, помолиться в этом деле, попросить и спросить благословения на наступивший год. Сам праздник Крещения очень важен для любого христианина, православного, поскольку с него и идет само таинство крещения, когда человек крестится во взрослом возрасте или его крестят в младенчестве. В память об этом событии и совершается таинство крещения и поныне», — заявил Димитрий Кротков.

Пресс-служба МЧС Крыма /

По его словам, изначально Крещение и Рождество были одним праздником, и отмечали его в течение 14 дней.

«Традиции традициями, но есть еще некоторые моменты, которые тоже очень важны, поскольку это не только в купель окунуться или воды взять, но и другие очень важные аспекты, о которых не стоит забывать в этот день — это молитвы. Самое главное, чтобы человек понимал, что мы идем не просто окунуться и набрать воды, а помолиться друг за друга и попросить у Бога здравия друг другу, где-то обратиться к Богу за помощью в делах, начинаниях. Уже следующим этапом идет набирание воды. Вода в этот день, и в этом многие убеждались, — чудо Православной церкви, поскольку она не портится — это знак, и абсолютно любой человек может в этом убедиться. И еще один важный момент в традиционной стороне, что окунание в купели — это традиция, хотя в церковном уставе такого нет, как и в богослужебных традициях — это народная, русская традиция в память о том, как Господь крестился в Иордане — заходил и погружался в воду», — сказал протоиерей на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Димитрий Кротков отметил, что многие считают, что если окунуться в купель в этот день, то будут прощены все грехи — это совершенно не так. Грехи прощаются только через покаяние и праведную жизнь, и только тогда человек может получить прощение и очищение своих грехов. Это происходит, но только тогда, когда человек принимает таинство Крещения, когда он становится православным христианином, заключил он.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что терапевт Надежда Чернышкова рекомендовала пройти обследование перед купанием в ледяной воде. Дело в том, что это мероприятие может быть опасным для людей с рядом заболеваний.