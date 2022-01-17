Россияне смогут вернуть 20% от стоимости тура за отдых в Крыму

Уже 18 января по всей России стартует пятый этап программы туристического кешбэка. В Крыму участие в программе примут более 150 отелей (в 2020 году количество было в четыре раза меньше). О том, насколько позитивно данная программа сказывается на привлекательности Крыма как туристического региона, рассказала в комментарии ФАН председатель межрегиональной организации «Ассоциация малых отелей», официальный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства в Крыму Наталия Стамбульникова.

Напомним, что в рамках программы туристы за отдых на территории РФ могут вернуть 20% от стоимости тура или проживания на карту «МИР» (максимум 20 тысяч рублей). Ранее поддержка правительства выделялась в рамках программы и летом, но на 2022 год от этой практики решили отказаться.

«Период с мая по сентябрь как высокий туристический сезон по программе кешбэка стимулировать не планируется», — заявила ранее глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Пятый этап продлится до 12 апреля, заехать в отель в любом регионе страны можно будет до 30 апреля. Кроме того, туристический кешбэк распространится и на круизные лайнеры, и туры в экскурсионных поездах. Для них срок программы действует с начала навигации и до 1 июня. Позже, с октября, стартует и осенний этап программы.

В рамках Национального проекта по туризму на поддержку и выравнивание спроса на путешествия по России в низкий сезон заложено 5 миллиардов рублей.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Кухарева

Как говорит Наталия Стамбульникова, практика показала, что прошлые программы кешбэка дали хорошую загрузку Крыму и Севастополю на май и июнь прошлого года.

«Обычно июнь очень страдает по загрузке, хотя май идет хорошо, уже 30–40% загрузка. А июнь еще не совсем пляжный сезон, особенно первая половина, но цены еще не сильно высокие в отелях. Даже прошлый год с плохой погодой и дождями в некоторых объектах показал загрузку до 80%, это хороший показатель. Сейчас период действия кешбэка сместили не на летние, а на зимние месяцы. Посмотрим, как кешбэк отработает этот период, это тоже интересно», — подчеркивает Наталия Стамбульникова.

Она отмечает, что на ее объекте размещения уже начались звонки и вопросы о бронированиях на летние месяцы. Специалист предполагает, что, несмотря на нераспространение кешбэка на лето, многие уже планируют отпуска, а Ростуризм как раз распространяет списки с перечнем объектов размещения в Крыму, делая отелям и рекламу не только на межсезонье, но и на высокий сезон.

При этом стоит отметить, что в Крыму и Севастополе работает довольно много бывших гостевых домов и мини-гостиниц, которые находятся в «сером поле» и поэтому от них никаких привилегий в вопросе кешбэка не будет. Как говорит Наталия Стамбульникова, пока такие отели не получат законный статус и не пройдут классификацию, они с этой программой работать не смогут.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В комментарии ФАН петербурженка Алена Синельникова отметила, что в 2021 году планировала отдыхать в Турции, но решила с мужем воспользоваться программой кешбэка и поехала в Крым.

«И ничуть об этом не пожалела. С погодой повезло, с отелем тоже. Немного прохладное море было в наш отпуск, но не скажу, что меня это сильно расстроило. Главное — смогла погреться на солнышке и погулять в лесу. Думаем, в этом году попробовать в марте поехать в Калининград. Никогда туда не ездили, и думаю, было бы очень интересно погулять по городу и познакомиться с его историей. А в Крым уже, может, в октябре приедем. Надеюсь, еще тепло будет, и без снега, как у нас», — рассказала жительница Петербурга.

Отметим, что за время действия программы туристического кешбэка поддержку получили как туристы, так и сам бизнес: с начала 2021 года программой воспользовались порядка 1,7 миллиона россиян, купив туров более чем на 34 миллиарда рублей, в виде кешбэка им вернули 6,7 миллиарда. Благодаря программе на отдых внутри страны обратили внимание те, кто ранее рассматривал лишь поездки за границу (около 50% отдыхающих).