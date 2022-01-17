Жителей Ялты встревожили участившиеся пожары в городе

Накануне, 16 января, поздно вечером в Ялте произошел пожар на площадке у одного из магазинов недалеко от Центрального рынка. Как выяснил ФАН, горели коробки с мусором на площадке перед магазином техники DNS в Ялте. Но сотрудники маркета смогли самостоятельно ликвидировать пожар, поэтому силы и средства МЧС России не привлекались.

За две с половиной недели в городе произошло уже несколько пожаров, что очень беспокоит жителей города, два из них произошли в жилых домах. Так, в конце декабря горел трехэтажный жилой дом на ул. Таврической, а на прошлой неделе на Киевской улице огнем был охвачен двухэтажный жилой дом, где в итоге пострадали более 20 квартир.

К сожалению, одна из семей, по печальному стечению обстоятельств, вынуждена была пережить оба этих пожара. Семья Назаровых из четырех человек после возгорания в их доме прямо перед Новым годом на ул. Таврической переехала в квартиру на улице Киевской, где спустя две недели тоже случилась беда. Спасти удалось лишь документы. Сейчас ялтинцы помогают семье необходимыми вещами.

AMS YALTA

В комментариях в соцсетях ялтинцы и крымчане выражают мнение, что в городе уже прослеживается некая связь между произошедшими пожарами в жилых домах и пустующих зданиях.

«Мне одной кажется, что все специально поджигается», ― написала hannazhilkina. «Странные совпадения», ― продолжает soloma1982. «Почему в голову приходит слово «поджог»? ― спрашивает пользователь trotuardecor.

В меньшинстве остаются те, кто считает, что данные пожары ничем не связаны и всему виной либо неисправная проводка, либо непотушенный окурок от сигареты, и призывают горожан не искать связи в происходящем, так как проводка в некоторых домах действительно оставляет желать лучшего.

«Ерунда, окурки не тушат», — написал ivan_stashok по поводу поджара, случившего у магазина накануне. «Там вечно переполненная мусором урна, и курильщики в нее бычки бросают. Может, от этого и загорелось?» — вспомнила Диана Василенко. «Да там же площадка, плитка, нечему гореть», — указал daniilbasiul.

Тем временем в Ялте уже начали проверку многоквартирных домов на предмет пожарной безопасности. Мэр Янина Павленко на днях сообщила, что в Большой Ялте проведут глобальную проверку жилых домов и особое внимание уделят ветхим строениям и располагающимся рядом пристройкам и сараям, которые часто становятся причиной возгораний.

05.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по республике Дагестан

Специалистам администрации города и сотрудникам МЧС нужно проверить 2863 многоквартирных дома на территории Ялты и ее поселков. Одна из проблем в домах ― самостоятельные перепланировки квартир гражданами, из-за чего в случае пожара выносить пострадавшего будет довольно трудно. Сейчас в городе разрабатывают комплекс мер по предотвращению возгораний в многоквартирных домах.

Отметим, что в прошлом году на территории города произошло 189 пожаров, из которых 50 были зафиксированы в жилом фонде. Среди основных причин называют неисправную электропроводку и неосторожное обращение с огнем.

Что касается пострадавших на улице Киевской на прошлой неделе, то они получат специальную муниципальную выплату: 150 тысяч за полную потерю имущества, 50 тысяч за частичную, 10 тысяч каждому зарегистрированному. Остальные меры поддержки прорабатываются на республиканском уровне. По предварительным данным, в доме произошло короткое замыкание, приведшее к возгоранию. О том, что проводка слабая и старая, говорили и сами жильцы, однако, по их словам, все жалобы в ЖЭК и просьбы устранить нарушения были проигнорированы.