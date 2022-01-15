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Актриса Дарья Мельникова заболела на отдыхе в Крыму

Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мельникова заболела на отдыхе в Крыму
instagram.com  /  @melnikovadsh

Ялта, 15 января. Звезда драматического триллера «Соври мне правду» Дарья Мельникова сообщила поклонникам в Instagram, что заболела во время отпуска в Крыму.

Актриса пошутила, что ее организм выбрал «идеальный» момент для болезни. И теперь она вторые сутки лежит «пластом». В итоге специалисты отеля, где разместилась звезда, отменили детокс, все процедуры пришлось перенести на конец отпуска.

«Надеюсь, мы с организмом сможем быстренько поболеть, благо, это не то, что нельзя называть», — пояснила Мельникова, намекнув на коронавирус.

Оказалось, что в Крым актриса приехала не одна, а с детьми. Пока Мельникова болеет, у ее наследников насыщенная программа — катания на самокатах, игры, походы в контактный зоопарк и развивающие мастер-классы.

Актриса Дарья Мельникова заболела на отдыхе в Крыму
Prt Scr youtube.com / @melnikovadsh

Публикация за сутки набрала более 10 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Пользователи пожелали Мельниковой скорейшего выздоровления.

«Так, кстати, бывает всегда. Эти чисто психосоматическая тема»;

«Перезагрузка это, нужно, чтобы тело поболело немножко», — отреагировали фолловеры.

Ранее Мельникова пожаловалась на депрессивные мысли, которые ее стали посещать в последнее время. По мнению звезды, это связано с вечной потребностью зарабатывать деньги.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Дарья Мельникова заболела на отдыхе в Крыму
крым болезнь мельникова
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