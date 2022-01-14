Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 20:56
20:56
Политика
Il Giornale: Вашингтону не понравились заявления МИД РФ о возможности карибского кризиса
20:54
Общество
Сухость и зуд кожи на ногах говорит об опасно высоком уровне холестерина в организме
20:52
Армия
ВМС США представили концепт боевого корабля нового поколения
20:51
Экономика
Ford занял пятую позицию в рейтинге компаний по капитализации
20:50
Шоу-бизнес
Волочкова вспомнила, как Собчак начинала свою карьеру в Москве
20:49
Общество
Иммунолог Продеус призвал отказаться от крещенских купаний в пандемию COVID-19
20:48
Происшествия
Упавшие с крыш сосульки разбили стекла автомобилей в центре Петербурга
20:48
Весь мир
Ливийцы обвинили спецсоветника ООН Уильямс в провале процесса политического урегулирования
20:46
Экономика
«Оператор ГТС Украины» отметил падение фактического потребления газа в стране
20:45
Общество
Употребление сахарозаменителей и продуктов из белой муки негативно влияет на мозг человека
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Крымский блогер рассказал, как сейчас работает Бельбекский водозабор в Севастополе
Общество
Крымский блогер рассказал, как сейчас работает Бельбекский водозабор в Севастополе
Prt Scr YouTube  /  Игорь Корсаков

Крымский блогер Игорь Корсаков показал, как сегодня работает Бельбекский водозабор, который может подавать порядка 50 тысяч кубометров чистой воды в Севастополь и его окрестности во время паводков. Тем самым идет экономия воды Чернореченского водохранилища — основного источника пресной воды для города-героя.

Корсаков посетил село Верхнесадовое, где протекает река Бельбек, которая и наполняет своей водой гидротехническое сооружение. Он отметил, что там течет кристально чистая вода, поэтому сейчас самое время ее брать для набора бассейна Бельбекского водозабора, передает ФАН.

«Хочу сказать, что достаточно неплохое течение реки. Я сомневался, думал, что сейчас из-за морозов — на данный момент –6 градусов по Цельсию, ночью было –10, а в горах еще больше морозец — исток иссякнет, но этого не произошло, что радует. То есть, помимо Чернореченского водохранилища, которое уже наполнено под завязку, еще и Бельбекский водозабор теперь с чистейшей водой, хотя и поток немного снизился. Днепровский водовод отремонтировали, так что теперь с чистой совестью можно подавать воду реки Бельбек в очистные сооружения в селе Штормовое на третий гидроузел», — сказал блогер.

На видео он также продемонстрировал всю территорию Бельбекского водозабора, обратив внимание, что накопительный бассейн с объемом 150 тысяч кубометров сейчас полностью заполнен водой. Вместе с тем, по прогнозам экспертов, Севастополь и его районы минимум на год обеспечены водой за счет мощных осадков.

«На данный момент грунтовые воды очень активные в Бельбекской долине — там все ими пропитано, и если скачать всю воду для очистки ковша, то большая вероятность того, что это поднимет дно, основание накопительного бассейна. В связи с этим бассейн водозабора заполнили до конца — это идет как дополнительный пригруз. В принципе, уже можно эту воду использовать, подавая ее на очистные сооружения в Штормовом», — заявил Игорь Корсаков.

Известно, что данный объект был построен военными Минобороны РФ в период, когда на полуострове наблюдался дефицит осадков, соответственно, накопление водного ресурса в водохранилищах было меньше нормы. Запуск в эксплуатацию водозабора был осуществлен 18 марта 2021 года — знаменательную дату для Крыма и Севастополя, поскольку 18 марта 2014 года Россия подписала с ними договор, образовав на территории полуострова субъекты Российской Федерации.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Межгорному водохранилищу в Крыму, пересохшему после устроенной Украиной водной блокады, прогнозируют возрождение. Более подробно об этом рассказал генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Максим Новик.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Крымский блогер рассказал, как сейчас работает Бельбекский водозабор в Севастополе
крым севастополь бельбекский водозабор
Комментировать