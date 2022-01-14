Крымский блогер рассказал, как сейчас работает Бельбекский водозабор в Севастополе

Крымский блогер Игорь Корсаков показал, как сегодня работает Бельбекский водозабор, который может подавать порядка 50 тысяч кубометров чистой воды в Севастополь и его окрестности во время паводков. Тем самым идет экономия воды Чернореченского водохранилища — основного источника пресной воды для города-героя.

Корсаков посетил село Верхнесадовое, где протекает река Бельбек, которая и наполняет своей водой гидротехническое сооружение. Он отметил, что там течет кристально чистая вода, поэтому сейчас самое время ее брать для набора бассейна Бельбекского водозабора, передает ФАН.

«Хочу сказать, что достаточно неплохое течение реки. Я сомневался, думал, что сейчас из-за морозов — на данный момент –6 градусов по Цельсию, ночью было –10, а в горах еще больше морозец — исток иссякнет, но этого не произошло, что радует. То есть, помимо Чернореченского водохранилища, которое уже наполнено под завязку, еще и Бельбекский водозабор теперь с чистейшей водой, хотя и поток немного снизился. Днепровский водовод отремонтировали, так что теперь с чистой совестью можно подавать воду реки Бельбек в очистные сооружения в селе Штормовое на третий гидроузел», — сказал блогер.

На видео он также продемонстрировал всю территорию Бельбекского водозабора, обратив внимание, что накопительный бассейн с объемом 150 тысяч кубометров сейчас полностью заполнен водой. Вместе с тем, по прогнозам экспертов, Севастополь и его районы минимум на год обеспечены водой за счет мощных осадков.

«На данный момент грунтовые воды очень активные в Бельбекской долине — там все ими пропитано, и если скачать всю воду для очистки ковша, то большая вероятность того, что это поднимет дно, основание накопительного бассейна. В связи с этим бассейн водозабора заполнили до конца — это идет как дополнительный пригруз. В принципе, уже можно эту воду использовать, подавая ее на очистные сооружения в Штормовом», — заявил Игорь Корсаков.

Известно, что данный объект был построен военными Минобороны РФ в период, когда на полуострове наблюдался дефицит осадков, соответственно, накопление водного ресурса в водохранилищах было меньше нормы. Запуск в эксплуатацию водозабора был осуществлен 18 марта 2021 года — знаменательную дату для Крыма и Севастополя, поскольку 18 марта 2014 года Россия подписала с ними договор, образовав на территории полуострова субъекты Российской Федерации.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Межгорному водохранилищу в Крыму, пересохшему после устроенной Украиной водной блокады, прогнозируют возрождение. Более подробно об этом рассказал генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Максим Новик.