Крым — экологический центр Европы: почему на полуострове важно создавать новые ООПТ

Заведующая кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Татьяна Бобра рассказала в комментарии ФАН, зачем в Республике Крым постоянно создают новые особо охраняемые природные территории (ООПТ) и почему это важно не только для региона, но и всей Европы.

В 2022 году в Крыму создадут три дополнительные особо охраняемые природные территории в Сакском и Симферопольских районах. Речь идет о государственном природном заказнике «Каламитский» площадью (51 гектар), памятник природы «Каменные грибы» (пять гектаров) и дендрологический парк Печенкина (48 гектаров). Всего сейчас в республике насчитывается 192 ООПТ.

«Сети природоохранных территорий для какого-либо региона, в частности, для Крыма, играют достаточно важную экологическую роль, поскольку должно быть соотношение этих мест с теми, которые заняты антропогенными, техническими, инфраструктурными, промышленными объектами или территориями под сельское хозяйство, то есть земель разного функционального назначения. Экологическая устойчивость того или иного региона имеет большое значение, и для каждой конкретной территории это соотношение может быть разным. В свое время для Крыма мы с научным сообществом проводили исследования на тему того, каков этот количественный показатель должен быть для полуострова, чтобы обеспечить экологическую устойчивость крымского региона. Мы пришли к выводу, что эта цифра составляет 20–25% от площади всего полуострова. На сегодняшний день процент природоохранных территорий — их доля от площади Крыма, составляет, по разным подсчетам, 8,4–8,6%. То есть мы еще далеко от того нормативного максимального показателя, который должен быть», — заявила эколог.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

Татьяна Бобра добавила, что систему природоохранных территорий часто еще называют экологическим каркасом, чтобы выделить их стабилизирующую экологическую роль.

«Почему это особенно важно для Крыма, нежели, возможно, для каких-то других регионов Российской Федерации? Дело в том, что географическое положение Крымского полуострова является уникальным — это почти остров, который располагается на пересечении различных климатических поясов — умеренного и субтропического, на пересечении и контакте разных растительных царств, здесь довольно длинная полоса контакта моря и суши. Все это приводит к тому, что именно на территории Крыма формируется более высокое биологическое и ландшафтное разнообразие, чем на сопредельных материковых территориях. И на сегодняшний день Крым, по сути, является неким биологическим центром для Европы, поскольку больше нет такой территории, где концентрация биологических видов — растений и животных, а также разнообразие ландшафтов, были бы выше, нежели на полуострове. Это означает, что в целом Крым является территорией, где хранится и воспроизводится природный генофонд флоры и фауны, где сохранились почти естественные и естественные зональные и горные ландшафты. В этом плане Крым несет на себе экологическую природоохранную функцию», — заявила собеседница издания.

НА «Харьков». / Евгения Авраменко

По ее словам, чтобы эта функция сохранялась, необходимо расширять и правильно управлять уже имеющимися ООПТ, которые создаются в тех местах, где есть что охранять — это малоизмененные природные ландшафты, свойственные определенной зоне, территории, где обитают и находятся редкие и краснокнижные виды животных и растений.

Эксперт отметила, что ученые и экологи принимают непосредственное участие в работе совместно с государственными властями, министерством экологии и природных ресурсов РК по увеличению площадей особо охраняемых территорий в Крыму, поскольку это очень важный и нужный процесс, который не должен останавливаться, заключила заведующая кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Татьяна Бобра.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что Крым смог оправиться от многолетней засухи и накопить достаточное количество воды на будущее. Более подробно об этом рассказал генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.