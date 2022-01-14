Эксперт рассказал, почему люди вкладываются в покупку недвижимости в Крыму и Севастополе

Специалист по элитной и коммерческой недвижимости, директор агентства «Майоров и партнеры» Дмитрий Майоров рассказал ФАН, за счет чего на Крымском полуострове возможна стабилизация цен на недвижимость. Также он объяснил, почему в регионе такой высокий спрос на жилье, особенно в новостройках.

В Крыму и Севастополе продолжает невероятными темпами дорожать недвижимость. Так, только за последний год стоимость квадратного метра в севастопольской новостройке выросла на 45,2% — до 147,5 тыс. рублей, аналогичная ситуация происходит и в крымской столице. В среднем, как отмечают эксперты, стоимость квадратного метра в российских новостройках за год выросла на 30%,

«Да, на полуострове наблюдается такой же рост цен на недвижимость, как и везде — это действительно общая тенденция по стране. Крым не стал исключением в этом вопросе, тем более здесь не так много построено, поэтому в регионе больше спрос, чем, возможно, где-либо. Цены стабилизируются только большим количеством предложений или отсутствием денег у людей, а поскольку у людей деньги есть и им нужно куда-то их вкладывать, то они это и делают, покупая в первую очередь жилье в новостройках, а потом уже на вторичном рынке», — заявил эксперт по недвижимости.

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Дело в том, объяснил Майоров, что в новостройках добавочная стоимость больше, если покупать на этапе фундамента, если же вкладывать деньги в банки — это примерно 3–4% годовых, а в первичку — порядка 10%. То есть условно за два года строительства можно получить 20% — неплохая прибыль, соответственно, люди и вкладывают деньги в недвижимость.

«Из-за того, что мало жилья и дешевая ипотека, которая сейчас идет со ставкой на уровне 7% годовых, — это и спровоцировало рост цен на недвижимость. То есть правительство хотело поддержать отрасль, отрасль на ноги встала и подняла цены, потому что, как говорят сами застройщики, подорожали стройматериалы. Возможно, частично и так, но в целом появился интерес за счет дешевой ипотеки, после чего в июне 2020 года начался активный рост цен. Так, например, объекты, которые два года назад стоили 1,9 млн рублей, сегодня по итогу стоят уже 3,2 млн рублей. Опять же все это возникло потому, что строили изначально мало, а потом резко возник высокий спрос. Кроме того, люди дополнительно вкладывают деньги в бизнес рантье, сдавая в аренду жилье, пусть они получают и не такую высокую доходность, как прежде, но в любом случае это 7–8% годовых, что больше, нежели в банке. Также идет капитализация самой недвижимости, соответственно, все это гораздо выгоднее, чем держать деньги в банках», — указал директор агентства «Майоров и партнеры».

ФБА «Экономика сегодня» /

По его словам, тем людям, которые были заинтересованы в покупке недвижимости, стоило это делать еще два года назад, до повышения цен. Сейчас же, даже несмотря на высокую стоимость, люди все равно покупают жилье, предполагая, что потом оно будет еще дороже. Он отметил, что пока никакой тенденции к понижению стоимости недвижимости нет, как и подобных прогнозов.

Вместе с тем Дмитрий Майоров назвал пять самых крупных крымских городов, где сейчас идут самые активные развитие и строительство: Алушта, Симферополь, Евпатория, Севастополь и Ялта, хотя там и мало площадок под застройку. Соответственно, там есть и высокий спрос, что влияет на рост стоимости недвижимости. Известно, что всего в прошлом году российские граждане оформили порядка миллиона льготных и семейных ипотек.

Напомним, ранее экономист Сергей Кондратьев объяснил, каких целей нужно достичь при развитии Крыма и Севастополя. Отметим, что полуостров в течение ближайших трех лет получит более 370 млрд рублей рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие».