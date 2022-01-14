На трассе «Таврида» в районе Бахчисарая произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей

В Крыму в 7:30 утра произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей на участке дороги «Симферополь — Бахчисарай — Севастополь» в районе моста через реку Бельбек. Причиной аварий на трассе «Таврида» стал сильный гололед, который образовался на дороге из-за резких изменений погодных условий и выпадения осадков — ночью температура воздуха на полуострове опускалась до -10 градусов, на данный же момент температура воздуха примерно +3 градуса по Цельсию.

Как сообщила ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД Севастополя Мария Нажа, участниками ДТП стал один КамАЗ, два фургона ГАЗель и 10 легковых автомобилей. В результате аварии пострадали три человека, которым оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

«На указанный участок дороги оперативно направлены сотрудники Госавтоинспекции Севастополя для регулировки дорожного движения и оказания помощи участникам аварии, также на месте ДТП работают бригады скорой медицинской помощи и других экстренных служб», — заявила Мария Нажа.

В связи с резкими изменениями погоды Госавтоинспекция Севастополя призывает водителей соблюдать дистанцию на дороге, быть максимально внимательными и не выезжать на дорогу на неисправных автомобилях, в том числе на летней резине. Вместе с тем пользователи уже окрестили 14 января «днем жестянщика». Отметим, что крымские автолюбители, к сожалению, достаточно часто пренебрегают правилами безопасности и ездят в холодное время года на летней резине, полагая, что вся зима будет теплой и бесснежной. Однако подобный случай в очередной раз доказывает, что это не так.

Ранее ФАН сообщал, что трое детей пострадали при столкновении автобуса с троллейбусом в Севастополе. Правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента.