Блогер показал на видео, чем на полуострове заменят Северо-Крымский канал

Блогер Игорь Корсаков показал на видео ход строительных работ тракта, который в будущем будет перебрасывать воду в Керчь и Феодосию без участия Северо-Крымского канала (СКК). Это необходимо, чтобы избежать водопотери во время транспортировки ресурса по каналу, особенно летом из-за испарения воды.

Сейчас на восток полуострова вода поступает по каналу, который заполняется с помощью трех водозаборов: Новогригорьевского, Нежинского и Просторненского, а также при необходимости и наполненности Белогорского и Тайганского водохранилищ вода сбрасывается в реку Биюк-Карасу, после чего она врезается в Северо-Крымский канал в Нижнегорском районе, передает ФАН.

«Мы здесь наблюдаем трубы, которые как раз идут с Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов, в сумме они дают 195 тыс. кубометров в сутки. То есть сейчас вся эта вода идет по Северо-Крымскому каналу, а когда этот тракт будет построен, то вся вода будет заключена в трубы, приведя потери воды практически к нулю. Именно по этому водоводу планируется начать подавать воду в Феодосию, ну а там дальше уже и Судак, Коктебель, где тоже достаточно много потребителей. В Керчь пока артезианская вода подается по СКК, в последнее время еще из реки Биюк-Карасу — это хорошее подспорье. Кстати, в Биюк-Карасу вода мягче, чем артезианские воды, поэтому она немного ее смягчает, в чем тоже ее плюс», — рассказал Корсаков.

Блогер Игорь добавил, что сейчас идут разговоры о том, чтобы в сторону Феодосии запустить водовод досрочно — до конца 2022 года, поскольку Феодосийское водохранилище не очень хорошо наполняется, поэтому решили рассмотреть такую техническую возможность.

«Воды очень много, в последнее время мы с вами уже давно наблюдаем, какие идут обильные осадки, благодаря чему хорошая наполняемость водохранилищ — некоторые уже под 100%, некоторые близки к этому», — обратил внимание Игорь Корсаков.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

Отметим, что предельная мощность построенного тракта составит 390 тысяч кубических метров в сутки, завершить все работы планируют к середине 2023 года. Примечательно, что все трубы проходят вдоль Северо-Крымского канала, поскольку это самый практичный маршрут. При этом на определенном расстоянии там построены специальные перемычки, которые в случае утечки или аварии позволят сбрасывать воду в канал и заниматься ремонтом труб.

Известно, что после запуска тракта ныне используемая часть Северо-Крымского канала для питания восточной части полуострова будет задействована для развития сельского хозяйства. В 2014 году, после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Украина перекрыла СКК, лишив полуостров днепровской воды, 80% которой уходило на сельскохозяйственные нужды.

Так, В 2013 году через канал в Крым было поставлено 1554 млн кубометров воды, однако при этом потери из-за испарения и фильтрации тогда составили почти 700 млн кубометров, то есть около 40% от всего объема. То есть этот проект максимально эффективен для своих целей, соответственно, Украине, по сути, больше нечем шантажировать Крым.

Ранее ФАН сообщал, что Северо-Крымский канал в будущем могут использовать для подачи воды с Азовского моря. Более подробно об этом рассказал заместитель министра строительства и архитектуры Республики Крым Антон Запоточный.