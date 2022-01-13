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«Упал и побил себя сам»: в Севастополе разбираются, как у ребенка-инвалида появились травмы
Общество
«Упал и побил себя сам»: в Севастополе разбираются, как у ребенка-инвалида появились травмы
pexels.com  /  Mikhail Nilov

Ребенок из Севастополя вернулся домой после обучения в интернате с кровоподтеками и ссадинами. Об этом инциденте рассказали в группе «Севастопольские мамы». Глухонемой первоклашка из Севастополя обучается в специальном интернате в Симферополе, так как только там принимают на обучение, воспитание, реабилитацию детей с различными нарушениями слуха и речи.

На обучении ребенок находится все будние дни, а на выходные приезжает домой. В середине декабря мама поехала за сыном в Симферополь и, приехав в школу-интернат, ужаснулась: лицо ребенка было покрыто множественными кровоподтеками, ссадины и кровоподтеки так же были в полости рта на челюсти, на спине и ягодицах.

В интернате маму, конечно, пытались «подготовить» к тому, что она увидит: «Я вас очень прошу, сильно не дергайтесь. Что-то случилось ночью, а что никто не знает. Вы увидите ребенка, вам будет очень неприятно». Именно с таких слов ее встретили в школе. Потом долгое время объясняли, как это могло произойти и озвучивали различные теории случившегося.

«Учительница на протяжении 40 минут выдвигала различные версии, начиная от того, что ребенок «упал с кровати» заканчивая тем, что «сам побил себя по щекам, спине и ягодицам», — рассказали в группе. 

«Упал и побил себя сам»: в Севастополе разбираются, как ребенка-инвалида появились травмы
pexels.com / Jonathan Cooper

Увидеть, что происходит в закрытых спальнях интерната, невозможно, так как ни видеокамер нет. Рассказать о своей боли ребенок толком тоже никому не может. Уже дома мама мальчика ужаснулась второй раз: под одеждой оказалось, что у него были кровоподтеки и в промежности — половые органы и бедра были кроваво-красного, почти лилово-фиолетового цвета. 

«Предполагать, что общая картина травм характера для «падения с кровати» или «самотравмирования» было бы совершенно неверно, с чем согласился и судебно-медицинский эксперт, сделав вывод в своем заключении о том, что «указанные телесные повреждения могли образоваться в результате травматического воздействия тупым твердым предметом (предметами), либо при контакте с таковыми», ― рассказали в группе.

За все это время с момента травмирования ребенка-инвалида его матери никто из интерната не позвонил, чтобы узнать о состоянии малыша или предложить помощь. СРОО «Севастопольские мамы» обратилась к Следственному комитету РФ по Республике Крым и Севастополю с просьбой разобраться в ситуации. 

На данный факт уже обратила внимание прокуратура. Сейчас организована проверка информации о получении мальчиком травмы в одном из образовательных интернатных учреждений, где обучаются дети-инвалиды. При установлении нарушений законодательства прокуратурой будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

«Упал и побил себя сам»: в Севастополе разбираются, как ребенка-инвалида появились травмы
instagram.com / @razvozhaev.m

В свою очередь резонанс в соцсетях привлек внимание и губернатора Севастополя Михаила Развожаева. На заседании правительства 13 января он на фоне данного инцидента поднял вопрос о создании нового органа, который займется проблемами детей в регионе. Причем когда глава города обратился ответственным с просьбой прояснить, как сейчас обстоят дела у мальчика, ответа он не получил.

 «Плохо, что есть такая ситуация. Вы же должны все знать. Это к вопросу о наших извечных проблемах. Давайте снова актуализируем тему создания отдельного органа власти, который будет заниматься детьми. Нужен человек, у которого от зубов должно отскакивать, что касается таких ситуаций», — сказал Развожаев.

Отметим, что в Севастополе у главы уже не впервые возникают серьезные вопросы к работе органов опеки. Весной в селе Андреевка в Севастополе сотрудники опеки изъяли ребенка без проведения какого-либо анализа ситуации: органы опеки забрали девочку из квартиры подруги, где ребенок ночевал, пока мама была в отъезде. Девочку увезли в больницу, угрожали, что оттуда ее увезут в детдом. Внучку все это время пыталась забрать бабушка, имея на руках доверенность от родителей, но ей отказывали.

Кроме того, подросток из Белогорского района Крыма провел в приюте в Севастополе почти полтора года при живых папе, маме и бабушке и только чудом его удалось оттуда вернуть домой.

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Все новости / Общество / «Упал и побил себя сам»: в Севастополе разбираются, как у ребенка-инвалида появились травмы
севастополь интернат ребенок-инвалид
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