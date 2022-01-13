«Крым нерезиновый»: что будет с турпотоком на полуостров в 2022 году

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал ФАН, стоит ли в этом году ожидать увеличения или снижения туристического потока на Крымский полуостров. Также он объяснил, что будет в этой ситуации играть, по сути, решающую роль.

По мнению доцента кафедры туризма Крымского федерального университета им. Вернадского Игоря Вахрушева, в 2022 году полуостров может принять на 15-20% меньше гостей, чем в прошлом, объясняя это особенностями человеческого спроса и действующего предложения. Отметим, что в 2021 году Крым принял порядка 9,5 млн туристов, а Севастополь — более 650 тыс. гостей.

Также Вахрушев заявил, что за последние годы туристическая сфера на полуострове значительно трансформировалась, а для того чтобы Крым и дальше привлекал гостей, необходимо создавать новые туристические маршруты, развивать инфраструктуру, дорожную сеть и производить верификацию продукта для отдыха на любой кошелек.

«Понятно, что рост внутреннего туризма, и Крым здесь не исключение, отчасти был обеспечен ситуацией с закрытыми границами, большими рисками путешествий. Мы видели, что выезжающие за границу россияне не всегда могут вернуться в срок — все это привело к техническому росту внутреннего туризма. Соответственно, мы ожидаем, что по мере того, как заграничные направления будут открываться, особенно если они будут полностью открыты, несомненно, это вызовет снижение турпотока по России, затронет это и Крым. Впрочем, на данный момент заграница не особо закрыта, например, Турция, Египет, страны Европы — Венгрия и Болгария — принимают россиян с некоторыми оговорками», — заявил собеседник издания.

Федеральное агентство политических новостей / Вероника Комкова

Но откроются ли полностью границы в 2022, неизвестно, добавил Ромашкин. По его словам, если это не произойдет в этом году, то в таком случае Крым сможет увеличить количество принятых туристов на 5-10%. Дело в том, что отельная база полуострова не безгранична, и уже в этом году в какие-то периоды было видно, что она загружена на 100%.

«Поэтому я, честно говоря, сомневаюсь, что здесь произойдет какой-то значительный рост. Да, 5% еще можно, наверное, добавить, а 10-15% — нет, поскольку есть ограничения по количеству номеров, можно сказать, извиняюсь за сленг, что «Крым нерезиновый». Все-таки полуостров значительно меньше, нежели Краснодарский край и по совокупности отелей, и номеров», — сказал генеральный директор туроператора «Дельфин».

По мнению Сергея Ромашкина, сейчас Крым близок к границе своей номерной емкости, поэтому дальнейший рост туристического потока затруднен. А будет ли его падение или нет, это будет зависеть от внешних факторов, поскольку здесь проблема не в Крыме, а в том, что отъезд, условно, миллиона российских туристов за границу, конечно, снизит нагрузку на отечественные курорты, заключил эксперт.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что пользователи соцсетей распространили сообщения об ограничении работы Booking в Крыму. Причиной этому якобы послужили западные санкции.