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Спасти Межгорное водохранилище: есть ли шанс наполнить иссохший из-за перекрытия СКК источник 

Общество
Спасти Межгорное водохранилище: есть ли шанс наполнить иссохший из-за перекрытия СКК источник 
Федеральное агентство новостей  /  Александр Талызин

Межгорному водохранилищу, пересохшему после устроенной Украиной водной блокады, прогнозируют возрождение. Наливное водохранилище плановым объемом в 80 миллионов кубометров на юго-востоке Сакского района в течение 23 лет (с 1991 года) исправно выполняло свои обязанности, бесперебойно подавая воду на Симферополь, окрестные села и населенные пункты по трассе на Евпаторию. А затем был перекрыт Северо-Крымский канал и водохранилище практически пересохло.

В комментарии ФАН генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Максим Новик отметил, что в этом году с нынешними осадками есть надежда на полноценное наполнение трех водохранилищ, питающих Симферополь и окрестности (Партизанское, Аянское и Симферопольское). И, в случае, если они пойдут на перелив, то можно уже будет возвращаться к вопросу об использовании Межгорного водохранилища.

«Потому что когда начнется у нас перелив этих водохранилищ и сброс, это будет для нас праздник. Но мы будем наблюдать, как чистейшая вода будет утекать по Салгиру и теряться где-то в сетях вливаясь в Сиваш. Но можно было бы ее перехватывать направлять на Межгорное водохранилище», ― подчеркнул Новик.

Спасти Межгорное водохранилище: есть ли шанс наполнить иссохший из-за перекрытия СКК источник 
Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

На данный момент известно, что технико-экономическое обоснование по возможности использования Межгорного водохранилища получило положительное заключение государственной экспертизы. Теперь это уже тот объект, который «в корзину и на полку не положишь»: документом дано добро на реализацию мероприятий по Межгорному водохранилищу, поэтому в будущем компетентные специалисты будут изучать возможности спасения объекта.

О том, что Межгорное водохранилище пора использовать по его прямому назначению ранее говорил и Директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский. По его мнению, когда под Азовским морем найдут пригодную для питья воду, то, транспортируя ее по Северо-Крымскому каналу, можно будет накапливать миллионы кубометров ресурса именно в этом водохранилище.

Ранее ФАН рассказывал о том, что местный блогер посетил Белогорское и Тайганское водохранилища Крыма и рассказал, как сейчас обстоит ситуация с их наполняемостью

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крым межгорное водохранилище
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