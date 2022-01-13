Экономист Кондратьев объяснил, каких целей нужно достичь при развитии Крыма и Севастополя

Заместитель руководителя экономического департамента, старший эксперт Института экономики и финансов Сергей Кондратьев рассказал ФАН, как изменилось развитие Крыма и Севастополя после 2014 года, когда регион стал частью России. Также эксперт объяснил, на что следует сделать упор в реализации госпрограммы, которая будет действовать сейчас.

С первого января 2022 года была досрочно прекращена Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2025 года», которую утвердили в 2014 году. Вместо нее теперь будет реализовываться утвержденная в 2019 году государственная программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», в рамках которой в течение ближайших трех лет полуостров получит более 370 млрд рублей.

«ФЦП по развитию Крыма и Севастополя, а также принятая в 2019 году госпрограмма позволили качественно изменить энергетическую, транспортную и социальную инфраструктуру Крыма, повысить качество и уровень жизни жителей полуострова. В новой госпрограмме основное внимание по-прежнему уделяется развитию туристического сектора (целевой показатель — посещение полуострова «не менее 60 млн человек за 2019–2025 годы»), увеличению инвестиций и снижению безработицы. Это важные задачи, но все же повестка дня для Крыма меняется, и, я думаю, должны меняться и цели», — отметил собеседник издания.

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По его мнению, есть несколько направлений, которые должны были бы найти более полное отражение в рамках реализации госпрограммы. Первое из них — повышение качества и снижение стоимости туристических услуг. Он отметил, что в 2015–2021 годы ситуация на российском туристическом рынке была исключительно благоприятной для Крыма, однако так будет не всегда.

«Стоимость отдыха в Крыму сейчас выше, чем в Турции, Болгарии и других европейских странах при достаточно скромном сервисе. В какой-то момент ситуация может измениться, и полуостров столкнется с сокращением турпотока. Чтобы не допустить этого, необходимы инвестиции не только в коммунальную инфраструктуру, но и изменение городской среды, комплексное развитие территорий. Конечно, отдельной и очень важной задачей является «удлинение» курортного сезона. У нас перед глазами есть пример Сочи, где еще десять лет назад сезон длился четыре-пять месяцев, но сейчас он стал фактически круглогодичным. «Удлинение» курортного сезона позволит снизить цены, создать более стабильные и предсказуемые условия для развития предпринимательства в регионе», — заявил Сергей Кондратьев.

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Еще одно направление — меры по развитию конкуренции. Эксперт добавил, что из-за санкционного давления на полуострове сохраняется низкий уровень конкуренции — от поставок топлива до оказания банковских услуг, поэтому развитие конкуренции является критически важной задачей, от этого зависит как туристическая привлекательность региона, так и благополучие местных жителей, вынужденных сейчас «переплачивать» буквально за все.

По его словам, меры по развитию конкуренции часто не требуют существенного финансирования — нужны единые правила, простота в регистрации и ведении бизнеса.

«Диверсификация экономики. В 2010-х годах туристический бизнес кардинально изменился, в секторе стали доминировать современные форматы. Но полуострову необходим баланс — в Севастополе и Крыму есть сильные образовательные и научные учреждения, также регион мог бы стать центром компетенций в разработке и производстве оборудования для возобновляемой энергетики, электросетей, кораблестроения и других отраслей машиностроения. Акцент на развитие только туризма может привести регион в ловушку с низкими средними зарплатами, высокими ценами на продукты питания и недвижимость, а также оттоком квалифицированных кадров в другие регионы страны. Еще одно направление — решение «водной проблемы», особенно для сельского хозяйства. Стимулирование перехода на системы капельного орошения, оказание помощи фермерам и муниципалитетам в реконструкции объектов водного хозяйства», — сообщил старший эксперт Института экономики и финансов.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

В целом же, продолжил эксперт, для Крыма нужны exit strategy, то есть и у региона, и у федеральных властей должно быть понимание, как и когда полуостров сможет перейти к «обычной» жизни без госпрограмм и дополнительного федерального финансирования. Действия и федерального правительства, и местных властей должны быть в первую очередь ориентированы на это, чтобы проблемы решались на «месте», а не в «ручном» режиме из Москвы, считает Сергей Кондратьев.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, как Россия может «задавить» своих зарубежных конкурентов в сельском хозяйстве. Это помогло бы не только развитию отрасли внутри страны, но и позволило бы заработать большие деньги.