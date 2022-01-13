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На что потратили 10 млрд: как изменился крымский город Красноперекопск при России
Общество
На что потратили 10 млрд: как изменился крымский город Красноперекопск при России
invest-in-crimea.ru  /  Инвестиционный портал Республики Крым

С 2015 года в развитие промышленного города Красноперекопска на севере Крыма и его района было вложено почти 10 миллиардов рублей. Об этом ФАН рассказал депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов.

По его словам, эти средства потратили на проведение капитального ремонта двух школ и семи садиков, а в десяти селах района появилось 330 дополнительных мест в детских садах.

«Отремонтировано 57 дорог, восемь общежитий, установлено 32 детских и семь спортивных площадок. Проведено благоустройство во дворах и многое другое. В 2021 году партия «Единая Россия» совместно с вами разработала и приняла «Народную программу», на реализацию которой направят не меньше средств, чем уже потратили на развитие города и района», — рассказал депутат ГД.

В частности, планируется открыть в районе новую станцию скорой помощи, реконструировать детский сад №9 «Дюймовочка», далее проводить благоустройство общественных территорий, сделать уличное освещение и отремонтировать дороги в селах, установить спортивные и детские площадки в четырех сельских поселениях, а также провести капитальные ремонты в сельских домах культуры.

На что потратили 10 млрд: как изменился крымский город Красноперекопск при России
Пресс-служба администрации города Красноперекопск /

Важными инициативами также являются строительство очистных сооружений для улучшения качества воды, ремонт водопровода в трех селах и проведение газа в дома жителей семи сельских поселений.

«Север Крыма остается одним из самых важных регионов республики. До 2014 года дела с инфраструктурой обстояли весьма плохо, общественные места были в убогом состоянии. В планах «Народной программы» говорится о строительстве очистных сооружений, потому как они сильно устарели, и необходимо срочное их обновление. Но тем не менее программа не является догмой, и с каждым годом в ней будут появляться новые задачи», — подчеркнул Леонид Бабашов.

Отметим, что Красноперекопск является одним из химических центров страны. Здесь работают два важных градообразующих предприятия: «Крымский содовой завод» ― один из крупнейших в мире заводов по производству кальцинированной соды, где выпускают четверть всей соды в России, а также завод «Бром», специализирующийся на выпуске брома и бромистых соединений и поставляющий продукцию в страны СНГ и Восточной Европы.

На что потратили 10 млрд: как изменился крымский город Красноперекопск при России
invest-in-crimea.ru / Инвестиционный портал Республики Крым

До 2014 года, когда Крым еще входил в состав Украины, через город каждое лето проезжали тысячи туристов, так как главная железная дорога с материка на полуостров проходила именно через Красноперекопск.

Ранее ФАН рассказывал, что большую сумму вложили и в развитие Армянска, где были построены новые дороги, проведено благоустройство многих общественных пространств, построили детский сад и отремонтировали школы.

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крым бабашов красноперекопск
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