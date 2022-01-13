Окно возможностей: как Россия может «задавить» своих зарубежных конкурентов в сельском хозяйстве

Крымский ученый, кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Потанин рассказал, какие сегодня перед Россией открываются окна возможностей в развитии сельскохозяйственной отрасли. Также он объяснил, каким образом РФ может, условно выражаясь, захватить зарубежные рынки с помощью своей продукции.

По его словам, сегодня в мире наблюдается очень большая проблема с ценами на энергоносители, поскольку они постоянно повышаются. В Российской Федерации же цены остаются приблизительно одинаковыми и отличаются, например, от европейских или азиатских, в 10-15 раз, передает ФАН.

«Какие перспективы в этом существуют для нас? В структуре себестоимости любого производства обязательно имеют свою долю энергоносители, если они увеличиваются в цене, соответственно, себестоимость продукции тоже увеличивается. Это же в свою очередь влияет и на цену той самой продукции, которая реализуется уже потребителям. Представим себе такую ситуацию, что в России, если стоимость энергоносителей не изменяется или же не так стремительно растет как за рубежом, то себестоимость производства остается выровненной относительно той цены, которую можно было бы заказывать. Это ведет к тому, что на сегодняшний день можно производить отечественную продукцию при более низкой себестоимости, чем зарубежное производители», — сказал ученый.

vk.com / Дмитрий Потанин

Потанин добавил, что в таком случае и ценовой фактор можно точно так же, не снижая уровень рентабельности производства, в принципе получать по более выгодным для государства или же производителей ценовым факторам или доходности для сельского хозяйства. То есть создается перспектива того, что отдельно взятые элементы могут быть более выгодными для отечественного производства.

«Так, например, плодоводство, овощеводство, виноградарство — это самые энергозатратное подотрасли сельского хозяйства. В основном посадочный материал, если брать виноград, покупается за рубежом, поскольку он считается более качественным, чем тот, что производится у нас. С другой стороны сортовая политика — подвои, привойные сорта — они у нас точно такие же, как и в Италии, Франции или Германии. Если же мы будем использовать свой собственный посадочный материал, то цена реализации этой продукции, то есть саженцев, будет намного ниже, нежели закупка этого же самого посадочного материала одинакового качества за рубежом. Это существенно может не то, что снизить, а оставить в том же самом ценовом сегменте затраты на закладку многолетних насаждений», — заявил эксперт.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Крым /

С другой стороны, продолжил Дмитрий Потанин, если российские питомниководческие предприятия могли бы производить в достаточном количестве посадочный материал не только для удовлетворения своих потребностей, но и потребностей зарубежного сельхозтоваропроизводителя, то со своим посадочным материалом можно просто задавить в ценовом сегменте зарубежных конкурентов.

«Естественно, что на сегодняшний день этот сегмент несильно у нас развит. Почему я говорю об окне возможностей? Если бы сейчас, имея все перспективы для того, чтобы улучшить свое сельское хозяйство и производить эту продукцию, реализовывая ее за рубеж, мы бы просто, можно так сказать, уничтожили бы монополистически зарубежных сельхозтоваропроизводителей именно в этом сегменте, при этом имея только лишь одно преимущество — в цене энергоносителей. Это же касается и других подотраслей, связанных с сельским хозяйством. У нас не только с энергоносителями все хорошо, у нас еще хорошо и с ресурсами, необходимыми для того, чтобы можно было выйти на уровень высочайшей конкурентоспособности нашей продукции. Например, сельскохозяйственное оборудование в виде специальных машин, тракторов, той же самой электроники и многое другое. У нашего государства есть компетенция, чтобы производить всю эту технику у себя», — подчеркнул кандидат сельскохозяйственных наук.

Федеральное агентство новостей / Василий Иваненко / Юрий Котенок

Он добавил, что для производства металла необходимо использовать, в первую очередь, газ, электричество, чтобы можно было получить качественную сельскохозяйственную машину. За рубежом это дорогое производство — в России это, пока еще, дешево. По его словам, у страны есть свои сталелитейный фабрики, свой газ, свои заводы, которые могут создавать новую сельскохозяйственную технику.

«Опять же, производство при наименьших затратах на энергоносители позволит выйти на положительную, конкурентоспособную цену, чтобы смять зарубежных производителей. Да, у нас на сегодняшний день не весь комплект сельскохозяйственной техники производится, который есть за рубежом. Сейчас у нас нет плодоуборочных, ягодоуборочных, овощеуборочных комбайнов, но что мешает взять и первоначально, может быть, скомпилировать зарубежные аналоги, посмотреть, как они себя ведут в наших условиях и начать их улучшать, смотря на технические условия, чтобы повысить собственную производительность труда? Несмотря на то, что сельское хозяйство у нас не отличается высоким уровнем интенсивности производства и пока еще требует достаточно больших трудозатрат, как раз за счет того, что наше государство очень богато энергией, мы можем ее использовать, чтобы двигаться вперед. При этом обеспечивая не только себя, но и обеспечивая еще и экспорт той продукции, которую мы с избытком в перспективе можем производить», — сказал Дмитрий Потанин в эфире YouTube-канала «Россельхозконсалт».

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Крым /

Ученый признал, что реализация этого плана требует больших структурных изменений, первоначальных вложений, но это нужно делать, потому что самое главное, с точки зрения производства, — это возможность дальнейшего развития. Сейчас эти перспективы любой подотрасли и производства любой продукции сельского хозяйства в России являются очень высокими. По его словам, если не использовать это окно возможностей, то оно будет упущено.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму необходимо построить новые водохранилища с общим объемом 70-90 млн кубометров. По мнению Николая Николенко, это помогло бы полуострову в будущем избавиться от проблем с водоснабжением населения.