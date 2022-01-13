В МЧС пояснили, почему брали воду из реки для тушения пожара в центре Ялты

Серьезный пожар, который произошел вечером 10 января в Ялте, оставил без крыши над головой не менее 30 человек. Спустя сутки после инцидента одна из жительниц охваченного огнем дома записала видео, где сообщила, что «город не был готов к очередному пожару, которых в последнее время происходило очень много. Люди приехали с пустыми машинами, дырявыми шлангами. По словам очевидцев, это был «молодняк, готовый рисковать своими жизнями, но у них не хватало спецсредств».

ФАН пообщался с начальником пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым Линой Кратюк и выяснил, как обстояли дела на самом деле. Как сообщили в ведомстве, первое заблуждение многих граждан — мысль о том, что пожарные приезжают на место пожара без воды.

«Автоцистерна, в зависимости от ее характеристик, способна подавать воду до 10 минут. Все зависит от количества поданных для тушения огня пожарных стволов. Насос пожарного автомобиля подает 40 литров воды в секунду. То есть работа пожарного автомобиля без установки на водоисточник может продолжаться максимум 10 минут. За это время пожарные должны найти водоисточник. Это может быть открытый водоем или пожарный гидрант. После чего осуществляется забор воды и бесперебойная подача огнетушащих средств на ликвидацию пожара. Во время пожара в Ялте рукавная линия от одного из водоисточников превысила 200 метров», ― объяснили в чрезвычайном ведомстве.

AMS YALTA

Что касается якобы «дыр в шлангах» — повреждение пожарных рукавов при их использовании возможно в любой ситуации. Это происходит в большинстве случаев из-за механических повреждений при прокладке рукавных линий к очагу пожара. При необходимости их меняют, а в случае если повреждения незначительные — применяют так называемые рукавные зажимы. Такое в практике случается.

«Очень часто люди пишут, что пожарные приезжают на пожар без воды. Это исключено, это просто миф. Такого быть не может! Вся вода, которая находится в машине, сразу же используются для тушения пожара. Этого времени хватает для поиска водоисточника и обеспечения водой всех подразделений на месте пожара. Это стандартная практика, что воду берут из рек, открытого водоема. Так работают все подразделения пожарной охраны», ― сказали в пресс-службе ведомства.

Подвоз воды к пожарным машинам осуществляется дополнительной техникой.

Вконтакте / Янина Павленко

«Надо сказать, что 10 января на Киевскую улицу в Ялте первые пожарные подразделения прибыли уже через шесть минут после вызова. Сразу же было выбрано решающее направление. Все силы и средства направили на эвакуацию и спасение людей. В результате удалось избежать гибели и травмирования жильцов дома. Были эвакуированы 27 человек, в том числе шесть детей. Один человек спасен. Стоит отметить, что в Крыму все подразделения пожарной охраны готовы к действию по предназначению в любое время дня и ночи. В любой день недели», ― заключила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Республике Крым Лина Кратюк.

Ранее ФАН рассказывал, что накануне ночью в Ялте случился еще один пожар. ЧП произошло в районе санаторно-гостиничного комплекса «Запорожье» ― недалеко от знаменитого дома-музея А. П. Чехова.