Студент из Севастополя избил свою беременную девушку и скрылся в неизвестном направлении

Ссора двух студентов в городе-герое закончилась рукоприкладством. Как стало известно,16-летний парень и его беременная девушка приехали в Севастополь из другого города и учились здесь в колледжах. Вечером 10 января между парой возник конфликт, после которого 16-летняя беременная девушка оказалась в больнице с травмами.

«10 января сожитель пришел домой и в ходе возникшего словесного конфликта с беременной девушкой нанес ей несколько ударов в область головы и туловища, после чего сел в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении», — сообщила ФАН заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

Пострадавшая девушка должна пройти судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести полученных телесных повреждений и квалификации противоправных действий ее 16-летнего сожителя. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента и разыскивают сбежавшего студента.

Ранее ФАН рассказывал, что в Севастополе на днях мужчина напал на подростка, избил его на улице и украл мобильный телефон. Правоохранители провели проверку и по ее материалам возбудили уголовное дело («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). На данный момент мужчина задержан.