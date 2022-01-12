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Студент из Севастополя избил свою беременную девушку и скрылся в неизвестном направлении

  /   Обновлено: 12 января 2022 16:41
Происшествия
Студент из Севастополя избил свою беременную девушку и скрылся в неизвестном направлении
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ссора двух студентов в городе-герое закончилась рукоприкладством. Как стало известно,16-летний парень и его беременная девушка приехали в Севастополь из другого города и учились здесь в колледжах. Вечером 10 января между парой возник конфликт, после которого 16-летняя беременная девушка оказалась в больнице с травмами.

«10 января сожитель пришел домой и в ходе возникшего словесного конфликта с беременной девушкой нанес ей несколько ударов в область головы и туловища, после чего сел в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении», — сообщила ФАН заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

Пострадавшая девушка должна пройти судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести полученных телесных повреждений и квалификации противоправных действий ее 16-летнего сожителя. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента и разыскивают сбежавшего студента.

Ранее ФАН рассказывал, что в Севастополе на днях мужчина напал на подростка, избил его на улице и украл мобильный телефон. Правоохранители провели проверку и по ее материалам возбудили уголовное дело («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). На данный момент мужчина задержан.

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крым севастополь избиение домашнее насилие
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