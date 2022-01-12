Избитого разъяренным мужчиной подростка из Севастополя обвинили в хайпе на инциденте



Странная история произошла на днях в Севастополе, в которой теперь предстоит разобраться правоохранителям. Подросток 2006 года рождения восьмого января попал в больницу с различными травмами. В этот день парень шел из дома на остановку, но в какой-то момент возле него остановился автомобиль — за рулем был неизвестный ему мужчина.

Водитель стал задавать парню вопросы о том, что тот делает в этом районе и куда идет. И хотя подросток не стал заводить с мужчиной разговор и пытался уйти, тот все равно продолжил его преследовать. Вскоре мужчина настиг парня и на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений стал его избивать.

«Умышленно нанес потерпевшему множественные удары в область головы и туловища, причинив, тем самым, последнему, телесные повреждения. Подозреваемый забрал мобильный телефон подростка, сообщив при этом, что вернет вещь матери либо полиции, после выяснения обстоятельств нахождения пострадавшего в районе дома его проживания», ― сообщила ФАН подробности заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

Правоохранители провели проверку и по ее материалам возбуждено уголовное дело («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Сейчас мужчина задержан.

Но в этой истории с нападавшим и подростком вдруг появилась третья сторона ― пользователи соцсетей, которые, увидев пост парня о случившемся в Instagram, заявили, что данный инцидент ― постановочный и таким образом юный блогер якобы решил пропиарить свою страницу.

В то время, как юноша публиковал в сторис его будни в больничной палате, показывая покрытое синяками лицо и залитые кровью глаза, ему приходили сообщения о том, что таким образом он хайпится и набирает себе подписчиков. Однако нашлось и немало тех, кто заступился за парня и призвал всех хейтеров подумать о произошедшем трезвой головой.

Pr Scr instagram.com /

Ранее ФАН рассказывал, что таксист в Севастополе ударил женщину по лицу после словесной перепалки. Предположительно, мужчине не понравилось, как две подруги обсуждали мужские недостатки.