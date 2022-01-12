Очередной пожар вспыхнул ночью в центре Ялты



Ялта, 12 января. В ночь на 12 января в Ялте загорелось здание. ЧП произошло в районе санаторно-гостиничного комплекса «Запорожье» ― недалеко от знаменитого Дома-музея А. П. Чехова.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму, к двум часам ночи пожар локализовали на площади 140 квадратных метров, а спустя два часа полностью ликвидировали. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Пока о том, что стало причиной пожара, не сообщается.

Ранее ФАН рассказывал о серьезном пожаре, который вспыхнул в центре Ялты несколько дней назад. Многоквартирный жилой дом охватило огнем, пожарные тушили его около шести часов. Постращавшим жильцам обещают выплатить компенсацию.