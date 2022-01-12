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Блогер показал, насколько быстро наполняется Белогорское водохранилище Крыма
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Блогер показал, насколько быстро наполняется Белогорское водохранилище Крыма
Общество
Блогер показал, насколько быстро наполняется Белогорское водохранилище Крыма
Prt Scr YouTube  /  Игорь Корсаков

Блогер Игорь Корсаков посетил Белогорское и Тайганское водохранилища Крыма и рассказал, как сейчас обстоит ситуация с их наполняемостью. Он отметил, что Белогорское наполняется за счет реки Биюк-Карасу, которая проходит вблизи села Карасевка.

По его словам, поток реки идет очень мощный, причем вода кристально чистая. Также блогер обратил внимание, что ширина реки немного увеличилась — это отрадная картина. По данным на конец декабря, уровень воды в Белогорском вырос более чем на пять млн кубометров — это одно из водохранилищ полуострова, которое мощно наполняется, на первом месте находится Чернореченское, питающее Севастополь и его районы.

«Априори Тайганское водохранилище не может пополниться, пока Белогорское пустое, поскольку система построена так, что из Белогорского переток воды идет в Тайганское с помощью небольшого перешейка. Сейчас в Тайганском водохранилище, наверное, нет и миллиона кубометров воды, тогда как его проектный объем составляет 13,8 млн кубометров, глубина — 16,5 метров. То есть сейчас можно сказать, что оно фактически полностью пустое», — заявил Игорь Корсаков.

По данным гидропоста в селе Графовка, 10 января за сутки уровень воды в Белогорском водохранилище поднялся на 23 см, его проектный объем — 23 млн кубометров воды, сейчас оно заполнено примерно на 30%.

«В случае, когда воды слишком много, у каждого из этих водохранилищ предусмотрены свои сбросные каналы, которые соединяются воедино и потом уходят в русло реки Биюк-Карасу, которое через 50 км впадает в Северо-Крымский канал в селе Ивановка, где в 2015 году был построен гидроузел. Так что ни капли воды реки Биюк-Карасу не пропадает», — отметил блогер.

Блогер показал, насколько быстро наполняется Белогорское водохранилище Крыма
Prt Scr YouTube / Игорь Корсаков

Также он добавил, что в этом году ситуация с водой на Крымском полуострове достаточно хорошая: Чернореченское водохранилище заполнено более чем на 90%, Аянское — на 100%. Сейчас там идет переток воды через сбросной канал, эта вода впадает сначала в реку Аян, которая входит в Салгир, — она наполняет Симферопольское водохранилище, причем достаточно хорошими темпами.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму необходимо построить новые водохранилища общим объемом 70-90 млн кубометров. Более подробно об этом рассказал руководитель кафедры водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. В. И. Вернадского, профессор Илья Николенко.

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