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Водитель мопеда получил травмы из-за лобового столкновения с автомобилем в центре Ялты
Происшествия
Водитель мопеда получил травмы из-за лобового столкновения с автомобилем в центре Ялты
 /  AMS YALTA

В Ялте произошло серьезное ДТП с участием внедорожника и мопеда. По предварительной версии, мопедист выехал на большой скорости на встречную полосу движения, в это время автомобиль выезжал с соседней улицы на дорогу в сторону остановки «Магарач».

 На кадрах опубликованного видео в Сети можно заметить, что один из автомобилей остановился, чтобы пропустить выезжающую машину, в этот же момент водитель мопеда решил объехать образовавшуюся небольшую пробку, что и привело к ДТП. Лобовой удар был настолько сильным, что мопедист во время падения сделал кувырок, после чего отлетел в бетонную стену. 

Отметим, что в Крыму и Севастополе достаточно много водителей мопедов и мотоциклов, так как на этих транспортных средствах можно объезжать пробки, однако, к сожалению, это часто приводит к подобным несчастным случаям. По предварительным данным, мопедист получил различные травмы и был госпитализирован в местную больницу.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что таксист в Севастополе ударил женщину по лицу после словесной перепалки.

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дтп крым ялта
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