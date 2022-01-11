Водитель мопеда получил травмы из-за лобового столкновения с автомобилем в центре Ялты

В Ялте произошло серьезное ДТП с участием внедорожника и мопеда. По предварительной версии, мопедист выехал на большой скорости на встречную полосу движения, в это время автомобиль выезжал с соседней улицы на дорогу в сторону остановки «Магарач».

На кадрах опубликованного видео в Сети можно заметить, что один из автомобилей остановился, чтобы пропустить выезжающую машину, в этот же момент водитель мопеда решил объехать образовавшуюся небольшую пробку, что и привело к ДТП. Лобовой удар был настолько сильным, что мопедист во время падения сделал кувырок, после чего отлетел в бетонную стену.

Отметим, что в Крыму и Севастополе достаточно много водителей мопедов и мотоциклов, так как на этих транспортных средствах можно объезжать пробки, однако, к сожалению, это часто приводит к подобным несчастным случаям. По предварительным данным, мопедист получил различные травмы и был госпитализирован в местную больницу.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что таксист в Севастополе ударил женщину по лицу после словесной перепалки.