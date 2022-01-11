Второй этаж выгорел полностью, первый — залит водой: что осталось от сгоревшего дома в Ялте

В Ялте прошлой ночью произошло ЧП — загорелся жилой дом в 1,45 тыс. кв. м на Киевской, 36, который тушили на протяжении шести часов. На месте происшествия был развернут оперативный штаб с участием главы города Янины Павленко, также лично контролировал ситуацию начальник ГУ МЧС РФ по Республике Крым Аркадий Ожигин.

Известно, что из горящего здания были эвакуированы 27 человек, всех желающих расселили в пансионат им. Чехова (12 человек), другие жильцы переехали к родным и близким, всего в доме зарегистрировано 77 человек. Площадь возгорания составила 800 кв. м, из 47 квартир огнем были охвачены 16, пострадали 26 квартир, еще 10 были залиты водой. Второй этаж выгорел полностью. Сегодня примерно в 12:00 сотрудники МЧС провели дополнительную заливку крыши водой, передает ФАН.

«Левое крыло и первый этаж практически не пострадали (от пожара. — Прим. ФАН). В правой части — частичное обрушение кровли, первый этаж залит водой. Дом частично отключен от коммуникаций и оцеплен Росгвардией и МВД для предотвращения случаев мародерства», — сообщила Янина Павленко.

На данный момент эксперты оценивают состояние дома и несущей конструкции, а также выясняют причину возгорания. Вместе с тем глава Ялты заявила, что из местного бюджета погорельцы получат компенсацию: за полную утрату имущества — 150 тыс. рублей, за частичную — 50 тыс. рублей, а также по 10 тыс. рублей — каждому зарегистрированному жильцу. При этом Янина Павленко готовит доклад главе Крыма Сергею Аксенову, чтобы принять решение о дополнительной помощи пострадавшим.

«Ночью горело очень страшно, пожарные быстро приехали и сразу начали тушить, когда вода заканчивалась, то они брали воду прямо из реки, благо она оказалась совсем рядом. Хорошо, что никто не пострадал, главное, что все остались живы. Было очень много людей, такое ощущение, что на пожар съехался весь город», — заявила ФАН Наталья, очевидица происшествия.

Также местные жители рассказали, что это здание уже горело 20 лет назад, поэтому, скорее всего, там должны были менять всю проводку. Что могло стать причиной возгорания, пока неизвестно, однако во всем должны разобраться эксперты. На данный момент среди ялтинцев бытует мнение, что это мог быть и преднамеренный поджог, поскольку недвижимость в городе очень дорогая, особенно в его центральной части.

Ранее ФАН сообщал, что трое детей пострадали при столкновении автобуса с троллейбусом в Севастополе. Их с травмами госпитализировали в детскую городскую больницу.