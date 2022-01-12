Пользователи соцсетей распространили сообщения об ограничении работы Booking в Крыму



Крымские пользователи соцсетей и некоторые СМИ в среду распространили сообщения о том, что популярный сервис бронирования жилья Booking якобы ограничил свою работу на полуострове.

Booking якобы разослал своим партнерам уведомление о недоступности обмена сообщениями между партнерами агрегатора и гостями в Крыму из-за санкций. По некоторым данным, это делается для снижения числа бронирований для отдыха под видом деловой поездки. Утверждалось, что теперь номер можно забронировать только для одного взрослого гостя, так как это соответствует типичным потребностям путешествующих по бизнесу гостям.

vk.com / ЗЛОЙ КРЫМЧАНИН

Однако, как выяснил ФАН, этому сообщению уже минимум месяц — это «ложная тревога», вновь распространенная соцсетями и подхваченная некоторыми СМИ. Действительно, в Крыму уже несколько лет нельзя забронировать номер в отеле или гостевом доме для отдыха, однако все решается простым нажатием кнопки «Я путешествую по работе».

pr scr booking.com /

Забронировать поездку можно и на двух, и на четырех человек. Да и сразу несколько номеров. Все функции работают, если выбирать путешествие по работе. Проблем с бронированием двух номеров на четыре человека в Симеизе в январе и на двоих в Ялте в марте, как убедился корреспондент ФАН, не возникает.

Ранее ФАН рассказывал, что в Крым спустя 30 лет приехал бывший житель полуострова и удивился изменениям, произошедшим в республике.