Легализовать и внести в реестр: что ждет владельцев квартир и мини-гостиниц в Крыму

Необязательность исполнения законов некоторыми гражданами и попытки схитрить со статусом «туристического жилья» станут подводными камнями для успешной реализации нового законопроекта, который может коснуться владельцев туристической недвижимости. Таким мнением с ФАН поделилась маклер из Ялты Наталья Ф., которая выступает посредником между туристами и хозяевами сдаваемых в центре города квартир.

Что предлагается

Недавно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала введение уникального идентификационного номера для владельцев туристической недвижимости, а также создание единого федерального реестра подобного жилья. Как пишут «Известия», об этом говорится в письме службы в «Опору России», которая попросила рассмотреть законопроект депутата Госдумы Вячеслава Фетисова. В издании отмечают, что сам закон могут принять уже весной.

Речь идет о легализации туристского жилья (номеров в гостевых домах, квартир, апартаментов), которые сдают отдыхающим на короткий срок. Владельцам такого жилья выдадут индивидуальный номер, внесут в реестр, а само предложение о сдаче будет обязательно висеть в объявлениях об аренде жилья. Вместе с этим хозяев зарегистрируют как операторов туристического сбора, они станут платить 4% налог.

При этом в ФАС считают, что необходимо учесть ряд моментов при проработке некоторых вопросов в документе. К примеру, нужно прописать определение «туристского жилья» так, чтобы под него не попала недвижимость, которая сдается в долгосрочную аренду. Кроме того, нужно будет проработать вопрос переходного периода, во время которого собственники смогут работать без включения в реестр, так как он еще не создан.

Законопроект уже позитивно оценили в Ростуризме и Роспотребнадзоре. По мнению главы последнего Анны Поповой, в КоАП можно добавить новый состав административного правонарушения, при котором жилье сдается без идентификационного номера.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Как дела в Крыму

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, на сегодняшний день на полуострове есть тысячи предложений по сдаче квартир, комнат и номеров в гостевых домах, которые находятся в тени: владельцы не платят налоги и никаким образом, по сути, не гарантируют безопасность отдыхающим.

В частности, по подсчетам минкурортов РК, в настоящее время насчитывается порядка 9 тыс. гостевых домов и малых отелей, предоставляющих номера туристам, а это, по самым скромным подсчетам, порядка 140 тысяч номеров. Легально из них работает примерно пятая часть.

Подобного же мнения придерживается вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Он в прошлом году подчеркивал, что существование многих гостевых домов, работающих вне правового поля, в итоге ведет к формированию масштабного серого рынка, который не платит налоги, не отвечает безопасности туристов и не ведет сбор статистических данных.

ТАСС / Кубединов Игорь

В разговоре с ФАН маклер из Ялты Наталья Ф. отметила, что данный законопроект, если его примут, некоторые владельцы квартир все равно попробуют переиграть в свою пользу.

«Во-первых, довольно сложно разграничить жилье, которое сдают на короткий срок, и то, что сдается в долгосрочную аренду. В Ялте часто работает принцип сезонности: когда квартиру с октября по апрель якобы сдают надолго, а с мая по сентябрь — уже посуточно. Кстати, из-за этого часто возникает проблема у людей, которым предлагают выселиться на лето, когда жилье дико дорогое», — говорит маклер.

Кроме того, размышляет она, пока непонятен сам механизм определения владельцев жилья, которые нелегально работают. То есть мини-гостиницы еще как-то можно вычислить по сайтам и прочим сервисам, а вот просто тех, кто сдает квартиры с объявлениями у дорог или пользуется услугами таких же маклеров, у которых уже есть даже своя база туристов, пока неясно.

«Не будут же ходить за каждым человеком с объявлением. Нужно понимать, какой будет механизм. А еще нужно провести информационную работу с владельцами, чтобы те сами пришли регистрироваться, чтобы понимали, какая для них будет польза от подобных нововведений. Хотя в моем случае, если такой закон примут, это большой минус. Мои услуги уже, по сути, не понадобятся, по крайне мере в том виде, в котором я их предоставляю сейчас», — подчеркнула женщина.

В Крыму на сегодняшний день занимаются вопросом создания нескольких туристических кластеров на западном и восточном побережьях, чтобы предоставить туристам качественный сервис и распределить турпоток более рационально по всему побережью.

В Севастополе также делают ставку на строительство крупных гостиниц и развитие туристической инфраструктуры. До 2025 в город планируют привлечь 200 млрд инвестиций, часть из которых как раз придет в ходе строительства новых отелей и развития турсферы.

Ранее ФАН рассказывал, что в новогодние праздники Крым посетили порядка 265 тысяч туристов. Этот показатель на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года.