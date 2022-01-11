Пассажиры вынуждены спать на стульях из-за задержек рейсов в аэропорту Симферополя

Уже несколько дней ряд рейсов в Симферополь не могут прибыть вовремя из-за серьезного тумана, который наблюдается на территории аэропорта. Соответственно, задерживается и вылет некоторых самолетов.

И если к утру 11 января смогли принять и отправить все задержавшиеся из-за тумана рейсы и работать в штатном режиме, то на данный момент ситуация снова откатилась.

«На данный момент задерживается прибытие семи воздушных судов. Экипажи двух рейсов приняли решение приземлиться на запасных аэродромах в Краснодаре и Анапе», — сказали в пресс-службе аэропорта.

Судя по онлайн-табло, задерживается также вылет семи самолетов. Пассажирам, ожидающим отправки своих рейсов, приходится томиться в долгом ожидании. То тут, то там люди спят на стульях. Вот что в соцсетях пишут пассажиры, которым пришлось накануне ожидать рейс часами с долгими переносами.

«В местном аэропорту вылета причиной называют туман (и это правда, есть такая история). «Аэрофлот» говорит, что причиной является неисправность нашего борта, который еще из Москвы не вылетел. Начинается кошмар. Люди истерят. У всех сдают нервы, ссорятся, кричат. Дают еду и воду, продавцы также не выдерживают накала, швыряют эту еду в людей. Дети плачут. Как будто мы в иммерсивном театре», — описала ситуацию Kira Vorobyeva в Instagram.

Федеральное агентство новостей /

«Я понимаю, что аэропорт в этом не виноват, авиакомпания не виновата, что такая погода. Но все же очень обидно, потому что если мы не улетим в ближайшие три часа, то не успеем на другой рейс уже в Москве, на который нужно еще и в другой аэропорт добираться», — рассказала ФАН одна из пассажирок Елена, которая едет за границу.

Тем временем крымчан предупредили об ухудшении погодных условий: 12 и 13 января ожидается снег, на дорогах — гололедица, усиление ветра до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. Температура воздуха понизится ночью до 9-14 градусов мороза, днем — до 3-8 градусов ниже ноля.

Ранее ФАН рассказывал о происшествии, которое случилось в Нижегородской области: пьяная женщина выбросила двухлетнего внука из окна пятого этажа. Мальчик скончался.