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Таксист в Севастополе ударил женщину по лицу после словесной перепалки
Происшествия
Таксист в Севастополе ударил женщину по лицу после словесной перепалки
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Новогодний корпоратив для двух женщин в Севастополе закончился не так, как они, возможно, ожидали. Пассажирки повздорили с водителем, который вез их домой. Вся история закончилась рукоприкладством.

Две женщины 1987 и 1979 годов рождения после приятно проведенного вечера сели в такси, которое поймали на улице. Уже при выходе и оплате услуг между пассажирами и водителем возник конфликт. Как отмечают в соцсетях, ссора произошла из-за того, что женщины решили обсудить по дороге тему мужских недостатков, а это очень не понравилось водителю.

«Доехав до улицы Горпищенко, в ходе оплаты услуги водителю между женщинами и мужчиной возник словесный конфликт. Выйдя из автомобиля, ссора продолжилась. 34-летняя женщина нанесла удар ладонью по стеклу автомобиля, после чего водитель такси нанес удар рукой в область лица указанной гражданки, от которого последняя упала на асфальтовое покрытие», ― рассказала ФАН заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

Она подчеркнула, что случай произошел еще ночью 26 декабря, когда женщины ехали с корпоратива. После инцидента потерпевшая обратилась в полицию, чтобы найти «боевого таксиста», а позже и за медицинской помощью. Сейчас правоохранители разбираются в ситуации и выясняют личность водителя такси. Женщина, которую ударил водитель, направили на судебно-медицинскую экспертизу.  

Ранее ФАН рассказывал, что накануне в Ялте произошел серьезный пожар в жилом доме, в результате которого выгорело более 20 квартир. Десятки людей на время поселили в пансионат, решается вопрос о предоставлении компенсации.

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севастополь такси
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