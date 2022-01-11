В Крыму необходимо построить новые водохранилища с общим объемом 70-90 млн кубометров

Руководитель кафедры водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. В. И. Вернадского, профессор Илья Николенко рассказал в комментарии ФАН, в каких районах Крыма, возможно, еще необходимы дополнительные водохранилища, чтобы в будущем не возникали проблемы с водоснабжением населения.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что для Алушты планируют построить дополнительное водохранилище объемом от 8 до 15 млн кубометров, а также водохранилище для Симферополя, которое будет вмещать до 15 млн кубометров воды.

«Анализ наполнения водохранилищ естественного стока Крыма за многолетний период показал, что максимальный объем наполнения этих водохранилищ занижен. Это приводит к вынужденному сбросу паводковых вод из водохранилищ естественного стока в многоводные годы. Из анализа данных по наполнению водохранилищ за многолетний период и выполненных на их основе расчетов следует, что суммарный полный проектный объем водохранилищ естественного стока Крыма необходимо увеличить как минимум на 70-90 млн кубометров. Естественно, что водохранилища необходимо планировать в тех регионах Крыма, где возникают проблемы с дефицитом воды. Поэтому закономерными являются планы по строительству двух новых водохранилищ для Симферополя и Алушты», — сказал эксперт.

Пресс-служба КФУ им. В.И. Вернадского /

По словам Ильи Николенко, важным мероприятием по обеспечению водной безопасности Симферополя и прилегающих районов с надежным прохождением вододефицитных периодов является возможность использования существующего наливного Межгорного водохранилища СКК.

«Его полный проектный объем составляет 50 млн кубометров. Ресурс данного водохранилища будет использоваться для создания дополнительного объема водохранилищ естественного стока за счет более полного использования водотоков крымских рек в период весенних и летних паводков. Причем это мероприятие также предусмотрено соответствующим распоряжением правительства от октября 2020 года», — отметил профессор.

Вместе с тем он объяснил, какие еще можно принять меры, чтобы в будущем не приходилось вводить графики подачи воды для жителей полуострова. Эксперт заявил, что использование и аккумулирование потенциала водных ресурсов местных источников, выклинивающихся на южных склонах Крымских гор, в режиме их наибольших расходов позволит существенно увеличить возможности по расширению системы водоснабжения ЮБК. Кроме того, это обеспечит надежное преодоление вододефицитных лет, в том числе и в летние периоды максимального водопотребления, которые связаны с курортными сезонами, констатировал Илья Николенко.

Ранее ФАН сообщал, что Северо-Крымский канал в будущем могут использовать для подачи воды с Азовского моря. В республике считают, что такой масштабный проект, построенный еще СССР в Крыму, необходимо использовать максимально, хотя он сейчас и не заполняется днепровской водой.