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Очевидцы делятся пугающими видео пожара в жилом доме в Ялте
Происшествия
Очевидцы делятся пугающими видео пожара в жилом доме в Ялте
 /  AMS YALTA


Пожар вспыхнул вечером 10 января в жилом многоквартирном доме. Огнем охвачено здание на улице Киевской, 36 недалеко от Центрального рынка. Ранее сообщалось, что горит кровля. К 22 часам, судя по видео очевидцев, огонь уже перекинулся на квартиры на первом и втором этажах. Вся территория оцеплена, проезд для автомобилей по одной из главных дорог города сейчас запрещен.

Сообщение о пожаре поступило спасателям МЧС в 20:46. Пострадавших или погибших нет. Очевидцы в местных группах публикуют видео с места происшествия. Сейчас на месте пожара работают спасатели и спецтехника. 

Как рассказывают местные жители, в этом доме уже не первый раз происходит пожар. В прошлый раз огонь так же охватил дом и тоже в близкие к Новому году даты.

Ранее ФАН сообщал, что, по данным МЧС, огонь распространился более чем на 100 квадратных метров. Есть угроза дальнейшего распространения огня.

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пожар ялта
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