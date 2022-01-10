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Пожар вспыхнул в жилом доме в Ялте: появилось видео

  /   Обновлено: 10 января 2022 22:37
Происшествия
Пожар вспыхнул в жилом доме в Ялте: появилось видео
Pr Scr t.me  /  AMS YALTA

Вечером 10 января в жилом многоквартирном доме в Ялте вспыхнул пожар. Сообщается, что речь идет о доме на улице Киевской недалеко от Центрального рынка. Скорее всего, загорелась кровля.

В МЧС сообщение о пожаре поступило в 20:46. Как рассказали в главном управлении МЧС России по Республике Крым, на данный момент пострадавших нет. Очевидцы поделились в местных группах видео с места пожара.

Сейчас на месте работают спасатели и пожарная техника — 16 единиц техники и 53 человека. Пожару присвоен повышенный ранг. По данным МЧС, огонь распространился более чем на 100 квадратных метров. Есть угроза дальнейшего распространения огня.

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пожар ялта
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