Вечером 10 января в жилом многоквартирном доме в Ялте вспыхнул пожар. Сообщается, что речь идет о доме на улице Киевской недалеко от Центрального рынка. Скорее всего, загорелась кровля.

В МЧС сообщение о пожаре поступило в 20:46. Как рассказали в главном управлении МЧС России по Республике Крым, на данный момент пострадавших нет. Очевидцы поделились в местных группах видео с места пожара.

Сейчас на месте работают спасатели и пожарная техника — 16 единиц техники и 53 человека. Пожару присвоен повышенный ранг. По данным МЧС, огонь распространился более чем на 100 квадратных метров. Есть угроза дальнейшего распространения огня.