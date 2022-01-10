Сотни туристов «застряли» в Анапе и Сочи из-за невозможности прилететь в туманный Крым

Симферополь, 10 января. В течение всего дня 10 января наблюдается сильный туман в районе международного аэропорта Симферополя. Из-за этого у пассажиров есть проблемы с вылетом, ряд самолетов до сих пор не прибыл к назначенному времени.

«Количество самолетов, экипажи которых приняли решения произвести посадку на запасных аэродромах из-за сильного тумана в районе аэропорта Симферополь, увеличилось до 11», ― сообщили ФАН в пресс-службе аэропорта.

На данный момент известно, что девять самолетов временно приземлились в Анапе, еще два находятся в Краснодаре и Сочи. Сейчас представители авиакомпаний работают с пассажирами тех рейсов, которые задерживаются в крымском аэропорту. К примеру, те пассажиры, у которых бил билет на 9:20 утра до Москвы, смогут улететь, по прогнозам, только в 21:00.

Однако самый сложный период пережили пассажиры вчерашнего рейса до Москвы, которые не могли вылететь из Симферополя в течение 14,5 часов. Люди были вынуждены спать на стульях. Ни гостиницы, ни нормального питания их авиакомпания им не предоставила. Где смогли разместиться пассажиры с детьми, пока неизвестно. Вылет переносили каждые два часа, говорили очевидцы. Всего вылета в Москву ожидали так долго 400 человек.

Поэтому задержку этого рейса проверит Крымская транспортная прокуратура. Вылет должен был состояться 9 января в 14:10, однако из-за технической неисправности самолета пассажиры смогли вылететь только в 04:30 10 января.

Как сообщил один из пассажиров рейса «Интерфаксу», для ожидающих организовали питание только в одном из кафе аэропорта на 450 рублей на человека по билетам, чего явно не хватило на полноценный ужин. Тех же, кто пытался обменять билеты, ждало разочарование: сотрудники «Аэрофлота» сообщили, что билеты на ближайшие рейсы были лишь на 14 января.

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