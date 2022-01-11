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Житель Ялты рассказал, как туристы реагируют на исполнение украинских песен в Крыму
Общество
Житель Ялты рассказал, как туристы реагируют на исполнение украинских песен в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Корреспондент ФАН стал свидетелем того, как в Крыму до сих пор исполняют различные украинские песни, и это ни у кого не вызывает никакой негативной реакции. Сложно представить, что такое возможно на Украине, где под запретом находятся не только многие российские артисты и их песни, но и советские композиции и даже символика.

Музыкант на набережной Ялты исполняет «Щедрик» — украинскую народную рождественскую песню. Музыку к ней написал известный композитор Николай Леонтович, после чего она стала популярна во всем мире. Например, во всех англоязычных странах известен вариант этой песни под названием Carol of the Bells.

«Не только в Ялте, но и Крыму в целом часто можно услышать украинские песни, так что ничего необычного в этом для нас нет. Возможно, это непривычно для российских туристов, которые впервые приезжают на полуостров, но точно не для местных жителей. Сегодня в любом заведении можно услышать украинские песни, а в некоторых еще и спеть», — рассказывает житель Ялты Михаил.

По его словам, крымчане до сих пор тепло относятся к жителям Украины, несмотря на все происходящее в некогда родной им стране, где борются не только с прошлым, но и настоящим, запрещая все русское и советское. Он считает, что люди должны жить в мире и согласии, потому что только так можно добиться прогресса, развития, ведь на агрессии и ненависти нельзя ничего построить, а вот сломать — легко. В конце Михаил признался, что надеется на скорое налаживание отношений между Украиной и Россией, поскольку все уже устали от нагнетания ситуации, особенно от войны в Донбассе.

Ранее ФАН сообщал, что жителей Москвы удивили красоты новогоднего Крыма. Люди были впечатлены, как полуостров изменился в составе Российской Федерации.

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Все новости / Общество / Житель Ялты рассказал, как туристы реагируют на исполнение украинских песен в Крыму
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