«Фантазии киевских политиков»: почему «крымский вопрос» окончательно закрыт для Украины

Председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук рассказал в комментарии ФАН, может ли полуостров когда-нибудь вернуться в состав Украины. Также он объяснил, почему Крым воссоединился с Россией в 2014 году.

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что Крым в ближайшие десятилетия не вернется в состав украинского государства. Поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому надо признать, что за его каденцию невозможно вернуть Крымский полуостров, и больше не морочить себе этим вопросом голову.

«С одной стороны, возвращение Крыма в состав Украины — это фантазии киевских и западных политиков, а с другой — это технологии удерживания режима у власти, а также использования этой темы для нагнетания ситуации вокруг России. Поэтому я могу только приветствовать слова Анатолия Гриценко за трезвое понимание того, что эта тема бессмысленна с точки зрения ведения государственной политики. Если Владимир Зеленский хочет быть полноценным президентом, кем он до сих пор не стал, ему нужно особенно хорошо изучить характер поведения главы РФ Владимира Путина, а также надо хорошо понимать природу российского государства», — высказал свое мнение собеседник издания.

Федеральное агентство новостей /

Александр Форманчук напомнил, что Владимир Путин еще в 2016 году на пленарном заседании Восточного экономического форума сказал фразу, которую уже не один раз повторял, что вопрос Крыма исторически закрыт раз и навсегда, и что возврата к прежней системе не существует вообще.

«Я лично знаю Анатолия Гриценко — мы с ним когда-то знакомились в Крыму, проговорили не один час. Он достаточно внимательно меня слушал, когда я говорил о крымском менталитете, пророссийской направленности народа, подчеркивая, что Крым никогда не будет частью националистической Украины. Когда мы были в составе украинского государства, а полуостров являлся единственной автономией, нужно было уважать Крым, а также не нагнетать ситуацию вокруг таких псевдогероев как Бандера — это не наши герои, о чем я ему и тогда говорил. Но нужно Гриценко отдать должное, что он и тогда был достаточно вменяемым политиком, хотя его тоже не надо, скажем так, идеализировать, поскольку он противник России и Путина в том числе. Однако это человек, который не потерял окончательно голову», — отметил председатель Общественной палаты РК.

Пресс-служба Общественной палаты Республики Крым /

Вместе с тем он добавил, что, наверное, впервые за последние годы услышал в лице Гриценко более-менее трезвую оценку сложившейся ситуации, что тема Крыма не может быть использована в реальной политике, а только в качестве фейков, мифов или повода для использования этой темы в интересах какого-то своего имиджа. Хотя, если говорить об имидже Зеленского, то он уже настолько упал, что даже на теме Крыма его уже не поднимешь.

«Надеюсь, что сегодняшний этап переговоров между Россией и коллективным Западом, прежде всего, странами НАТО, в плане предоставления РФ гарантий безопасности, что означает отказ от использования Украины в качестве территории для размещения ударных сил и вообще использования этой территории как плацдарма против России, будет успешен, поскольку РФ этого не допустит. Поэтому, я думаю, что эта тема тоже здесь сопряжена с тем, что заявил Гриценко, поскольку он понимает этот вопрос», — сказал эксперт.

Александр Форманчук выразил надежду, что по примеру Анатолия Гриценко последуют еще какие-то украинские политики, партии, где есть эксперты с политологами, чтобы и там озвученная Гриценко точка зрения получила путь к пониманию реалий, а не иллюзий.

Напомним, ранее украинский аналитик Михаил Погребинский объяснил, почему Зеленский не способен вывести Украину на путь разумного развития. Он считает, что 2021 год стал провальным для правящего режима, в первую очередь для украинского президента, который признан «разочарованием года».