Жители Симферополя надеются, что новый глава наведет в городе порядок

В Симферополе назначили исполняющего обязанности главы города. Им стал Максим Балахонов, ранее занимавший пост первого заместителя главы администрации. Он сменил на этом посту ушедшего перед новым годом в отставку Валентина Демидова, который пробыл в данной должности чуть более полугода.

Симферополю в части градоначальников определенно не везет. С 2014 года в крымской столице поменялось уже пять мэров и новоназначенный и. о. Балахонов ― уже шестой кандидат в руководители города. По сути, руководители города сменяются в последнее время раз в год-полтора, что явно не сказывается позитивно на развитии города.

Слишком большая ответственность и многочисленные проблемы в городе не вызывают у потенциальных кандидатов желания возглавлять Симферополь. Это признают как политологи, так и глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее он отмечал, что с кадровой политикой в республике сложно, как и в любом другом регионе: «никто не хочет идти работать в органы власти из-за огромной ответственности, не говоря уже о низкой зарплате».

Последний глава города Демидов пояснил свой уход тем, что на своем посту ему не удалось выполнить ряд стоявших перед ним задач.

«Считаю, что он поступил ответственно, как самокритичный чиновник, который не достиг необходимых результатов и признал недоработку», – указал тогда Сергей Аксенов.

Большинство предыдущих глав Симферополя не смогли справиться с благоустройством в городе и мусорными вопросами, несмотря на выделение довольно крупных средства. При последнем главе вовремя не сдали реконструированную площадь Ленина в центре Симферополя, хотя закончить должны были еще к лету, потом обещали к ноябрю, потом до конца года. Работы ведутся до сих пор. Ниже фото с веб-камеры, как выглядит площадь сегодня: забор, лежащие везде плиточные блоки и отсутствие рабочих.

Prt Scr crimea-media.ru / Веб-камеры Симферополь

О накопившихся проблемах заявляют и горожане. Вот несколько сообщений, появившихся от симферопольцев в соцсетях.

Жители Симферополя также надеются, что в городе улучшится и ситуация с транспортом, особенно в вечернее время. Исполняющему обязанности мэра эта проблема, кстати, известна: в прошлом году Балахонов пытался добраться домой на маршрутке, но простояв на остановке почти час, так и не уехал, и на следующий день уже проводил беседу с перевозчиком и выяснял, куда делся автобус.

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В комментарии ФАН председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук отметил, что сложность управления крымской столицей была всегда, в том числе и в советское время это было непростым занятием. Он подчеркивает, что эту проблему нужно видеть комплексно и выстраивать системную работу, а главное — проводить эффективный контроль за выполнением решений и особенно поручений главы республики Сергея Аксенова.

«Что касается оценки деятельности Валентина Демидова, то я считал его всегда потенциально способным управленцем, который мог бы заведовать городом. Но самым крупным его провалом стала реконструкция площади Ленина. Не понимаю, как можно было допустить это, ведь даже если были недобросовестные подрядчики, то их можно обвинять сколько угодно, но ты же сам их подбирал и должен был контролировать их работу. То, что они провалили реконструкцию площади, которая проходила под самыми окнами главы Республики Крым, — это вина, прежде всего, городского руководителя. Кроме того, Демидов же вместе с Аксеновым ходил по дворам, ну возьми ты это на контроль, а уже потом без главы республики приезжай и проверь лично, что сделано в каком-то месте, но он и это не сделал. Поэтому сложность будет в этом плане всегда, поскольку Аксенов живет в этом городе и ездит по его улицам, и всегда видит его недостатки, которые лежат на поверхности», — говорит председатель Общественной палаты Крыма.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Как считает Форманчук, чтобы устранять эти все проблемные вопросы, нужна системная работа и контроль за выполнением задач, а также требовательность по отношению к подчиненным. При этом он называет правильным решение Аксенова возложить временные обязанности главы города на заместителя, работавшего с Демидовым, и который сам его пригласил, а не стал искать человека со стороны.

«У него тоже сегодня остается шанс учесть все эти уроки и попробовать сделать собственную, скажем так, заявку, что он может быть не только временно исполняющим обязанности, а и стать полноценным городским главой. Но для этого надо, как я уже говорил, уметь работать с командой, контролировать выполнение собственных решений, поручения главы Республики Крым и уметь правильно выстраивать отношения с Аксеновым, потому что я никогда не поверю, что с ним нельзя работать эффективно. Да, с ним сложно, но интересно, просто надо правильно понимать его позицию и требования. И еще раз хочу сказать, что Сергей Аксенов является патриотом города, поэтому он никогда не будет равнодушным к тому, что происходит в Симферополе», — заключил Александр Форманчук.

Ранее ФАН рассказывал, как бывший житель Крыма удивился изменениям, произошедшим на полуострове за 30 лет. Мужчина уехал с полуострова еще до развала СССР и посетил республику только в этом году.