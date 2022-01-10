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Трое детей пострадали при столкновении автобуса с троллейбусом в Севастополе
Происшествия
Трое детей пострадали при столкновении автобуса с троллейбусом в Севастополе
пресс-служба УМВД по Севастополю  / 

Днем 10 января в Севастополе произошла авария, в результате которой трое детей получили травмы. Как сообщила ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД Севастополя Мария Нажа, авария случилась на проспекте Генерала Острякова в 12:25.

«Водитель городского автобуса 1975 года рождения не выбрал безопасную дистанцию в движении и совершил столкновение с городским троллейбусом. В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров получили травмы», ― сказано в сообщении.

Речь идет о детях девяти, одиннадцати и двенадцати лет. Их с травмами госпитализировали в детскую городскую больницу. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее ФАН сообщал о ЧП, которое произошло в Симферополе. В одном из частных домов пять человек отравились угарным газом. Один их них погиб, остальные, в том числе и несколько детей, находятся в больнице.
 

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дтп севастополь
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