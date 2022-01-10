Крымский блогер показал эксклюзивные кадры, как наполняется бассейн Бельбекского водозабора

Крымский блогер Игорь Корсаков побывал на реке Бельбек и на Бельбекском водозаборе, где показал, как происходит наполнение бассейна гидротехнического сооружения, которое питает водой Севастополь и его окрестности.

Автор канала отметил, что Бельбекская долина насыщена и пропитана водой, поэтому строители там готовят необходимую инфраструктуру для бурения скважин на небольшой глубине, чтобы осуществлять забор воды из водоносных горизонтов. То есть дополнительно еще будут качать воду из скважин, которую с помощью водовода будут подавать на очистные сооружения Бельбекского водозабора. За счет этого гидротехническое сооружение, по всей видимости, будет работать круглогодично, а не только во время паводков.

«Хорошая организация труда и помощь природы позволяет даже не сомневаться, что в Севастополе и его окрестностях никакого водяного кризиса не будет. Чернореченское водохранилище почти полностью заполнено, бельбекский водозабор начинает набор воды в накопительный бассейн», — сказал Игорь Корсаков.

Блогер обратил внимание, что после недавних мощных ливней на полуострове уровень воды во многих реках и каналах увеличился. Это привело к подмыванию берегов и к замутнению воды в некоторых местах из-за земли и песка. Бассейн водозабора наполняют следующим образом: плотина поднимет уровень воды в канале, чтобы вся эта грязь осела, после чего и идет забор водного ресурса реки с верхней его части. Грубо говоря, воду отстаивают, наливая только ее чистую часть в бассейн.

Бельбекский водозабор может давать Севастополю и его районам порядка 50 тысяч кубометров воды в сутки, при этом накопительный бассейн в себя вмещает до 150 тысяч кубометров. Это сооружение позволяет экономить водный ресурс Чернореченского водохранилища — основного источника питания города-героя и его окрестностей.

Ранее ФАН сообщал, что Крым смог оправиться от многолетней засухи и накопить достаточное количество воды на будущее. Более подробно об этом рассказал генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.