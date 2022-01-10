Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 14:13
14:12
Происшествия
Солдата-срочника привлекут к ответственности за осквернение памятника в Краснодарском крае
14:12
Общество
Почти 300 пациентов с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки
14:12
Происшествия
Четыре школьника погибли при взрыве СВУ на востоке Афганистана
14:09
Общество
Глава «ЖКХ Контроль» Бредец назвала недостаточное финансирование главной проблемой отрасли
14:08
Политика
Публицист Анпилогов: Боевиков для протестов в Казахстане могли готовить под Киевом и в Польше
14:07
Общество
В «ЖКХ Контроль» указали на отсутствие спланированной работы коммунальщиков в Петербурге
14:07
Армия
Народная милиция ЛНР обвинила бойцов ВСУ в размещении бронетехники в поселке Трехизбенка
14:06
Спорт
Бывший тренер «Локомотива» Билич может возглавить сборную Польши
14:05
Общество
«Ветераны России» призвали Милохина выяснить у Зеленского причину запрета на въезд в Киев
14:04
Весь мир
Американист Домрин объяснил провокационные заявления Госдепа перед переговорами по Украине
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Более десяти самолетов не могут сесть в Симферополе из-за сильного тумана

  /   Обновлено: 10 января 2022 13:16
Общество
Более десяти самолетов не могут сесть в Симферополе из-за сильного тумана
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

В международном аэропорту «Симферополь» в Крыму 12 самолетов не могут прибыть вовремя. Как стало известно ФАН, причина задержки ― сильный туман, который окутывает полуостров уже второй день.

«Командиры семи самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы в Анапу, Сочи и Краснодар», — сообщили ФАН в пресс-службе аэропорта.

Отметим, что сильный туман уже несколько дней наблюдается в Крыму. Накануне он был настолько сильным, что водители на трассе Ялта — Симферополь ехали со скоростью примерно 20 км/час, боясь попасть в ДТП. Видео о ситуации на дороге с ФАН поделились крымчане.

Ранее ФАН сообщал, что лайнер авиакомпании Red Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Белгорода. Этот момент попал на видео. Кадры были опубликованы в Сети.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Более десяти самолетов не могут сесть в Симферополе из-за сильного тумана
крым аэропорт авиарейсы туман
Комментировать