Более десяти самолетов не могут сесть в Симферополе из-за сильного тумана

В международном аэропорту «Симферополь» в Крыму 12 самолетов не могут прибыть вовремя. Как стало известно ФАН, причина задержки ― сильный туман, который окутывает полуостров уже второй день.

«Командиры семи самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы в Анапу, Сочи и Краснодар», — сообщили ФАН в пресс-службе аэропорта.

Отметим, что сильный туман уже несколько дней наблюдается в Крыму. Накануне он был настолько сильным, что водители на трассе Ялта — Симферополь ехали со скоростью примерно 20 км/час, боясь попасть в ДТП. Видео о ситуации на дороге с ФАН поделились крымчане.

Ранее ФАН сообщал, что лайнер авиакомпании Red Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Белгорода. Этот момент попал на видео. Кадры были опубликованы в Сети.