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Необычный «город эльфов» обнаружен в Крыму
Общество
Необычный «город эльфов» обнаружен в Крыму
Prt Scr YouTube  /  Александр Михайленко

Крымский блогер Александр Михайленко показал на видео необычный «город эльфов», расположенный возле села Морское. Также он запечатлел на квадрокоптер необычайную красоту нетронутых человеком крымских гор, из-за чего их рельефы напоминают кадры из различных фильмов.

Он отметил, что проще и безопасней всего начать путь к этим интересным местам с подъема в гору возле одного из кемпингов, а не с дороги вдоль побережья. Дело в том, что там отвесные скалы, на которых камни нависают вниз, поэтому всегда есть такое ощущение, что они могут в любой момент упасть и кого-нибудь покалечить, передает ФАН.

«Я очень рад, что за год никто не развалил этот «город эльфов» — он сохранился, и наоборот, люди даже приносят свои камни и немного его достраивают. Здесь оборудовали площадку, где можно посидеть и передохнуть после долгого пути сюда. Ну и вот, собственно, «город эльфов», находится он возле башни Чобан-Куле. Вот такие здесь построены замки, человек все это строил из подручных камней, которые находил здесь, и ему удалось создать такую интересную достопримечательность прямо на берегу моря. Сюда, конечно, сложно дойти, поэтому и сохранилась эта достопримечательность. Если будете здесь, ничего не рушьте, наоборот, принесите сюда свой камешек и внесите, скажем так, свой вклад», — отметил блогер.

Михайленко рассказал, что этот мини-город был построен без единого гвоздя и без использования раствора, а возвел его Дмитрий Петров — член Союза художников России, который жил в этих местах отшельником с 2008 по 2013 годы. По негласной традиции, каждый посетитель этого волшебного города должен принести туда красивый камень.

Напомним, ранее крымский блогер показал, насколько сейчас заполнено Чернореченское водохранилище Севастополя. Отметим, что оно питает не только город-герой, но и его окрестности.

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