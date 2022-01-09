Крым смог оправиться от многолетней засухи и накопить достаточное количество воды на будущее

В 2021 году Крым смог оправиться от многолетней засухи и наконец накопить достаточное количество воды на будущее. Как полуостров решал главные водные проблемы в прошлом году и что будет реализовано в 2022-м, в комментарии ФАН рассказал генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.

Самыми главными работами, которые проводило предприятие, можно назвать ремонт на сетях водоснабжения и замену ветхих сетей в Симферополе. Речь идет о 30 километрах водопровода. Стоимость работ составила порядка 1,5 млрд рублей.

«Да, работы были сопряжены с отключениями абонентов, но мы старались все делать деликатно, без особых неудобств для потребителей. Эффект по сокращению потерь значительный. Мы переложили очень ответственные водоводы. Потери сократились на 15 тысяч кубов в сутки, мы уже чувствуем эту экономию. Год назад не показательный был, год назад в этот период мы сидели на жесточайшем графике, поэтому потребление воды было гораздо меньше, его невозможно сейчас оценить. Но по предыдущим годам мы видим, что уже сократили подачу воды на город Симферополь. Связано это с тем, что мы перестали ее терять, соответственно, надо меньше воды закачать в наши сети и резервуары, ведь большая часть доходит потребителям», — подчеркивает Максим Новик.

Замена ряда участков трубопровода проводилась для снижения аварийности: специалисты выбирали более аварийные участки, но при выполнении работ на таких водоводах необходимо было их опорожнять (вода сливалась впустую), чтобы приступить к проведению работ.

«И снижение аварийности — это дополнительный эффект, и как следствие — экономия воды. Это глобальные работы в 2021 году в рамках деятельности «Воды Крыма», — говорит генеральный директор предприятия.

Пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма» /

Параллельно выполнялись работы в рамках ФЦП ― перекладка сетей, прокладка новых сетей водоснабжения, бурение скважин. Также завершаются работы по строительству Бештерек-Зуйского водозабора, уже к марту оттуда начнут дополнительно подавать воду на ближайшие населенные пункты. Летом на этом участке был сдан комплекс водных объектов: там выполнено строительство Бештерек-Зуйского водозабора и водовода от него до насосной станции Белой.

Что касается крупного проекта, который начали реализовывать в прошедшем году ― это тракт водоподачи, на котором практически завершен участок от водозабора до города Феодосии. В будущем он полностью заменит Северо-Крымский канал, являющийся главной артерией, через которую вода идет в сторону Керчи, Феодосии и Судака.

«Природа нам тоже сильно помогла. Для сравнения: в Симферополе 29 декабря 2020 года было суммарно в трех водохранилищах — Партизанском, Аянском и Симферопольском — 8,4 млн кубов. Сегодня их наполняемость — 38,9 млн кубов», — привел в пример данные по наполняемости Максим Новик.

Заполнение Симферопольского водохранилища на конец 2021 года составляет 36%, год назад было 10%, Партизанское ― было 10%, стало 60%, Аянское ― было 5%, сейчас 99%.

«Аянское водохранилище вообще пошло на перелив, а когда Аян переполняется, то избыточная вода переливается через водосбросное сооружение и попадает в Симферопольское водохранилище, которое теперь мы дополнительно подкачиваем за счет Аяна, это хороший плюс», ― подчеркнул специалист.

Федеральное агентство новостей / Александр Талызин

По Ялте: прошлый год ― 5 млн кубов воды в двух водохранилищах (Счастливенское и Загорское). Сегодня ― 31,5 млн. Ялтинский водоканал уже для подстраховки вынужден сбрасывать лишнюю воду из Загорского водохранилища, потому что оно достигло 90% заполняемости, а снега в горах еще достаточно.

Немного сложнее обстоит ситуация в Алуште: в прошлом году в конце декабря в Изобильненском водохранилище было 2,9 млн кубометров воды, сегодня же оно наполнилось до 6,1 млн кубометров. Было 23%, сегодня 48%, но притоки продолжаются, поэтому положительная динамика прослеживается.

«Год назад никаких притоков не было в принципе. Первые притоки пошли в конце января, которые перекрывали забор из водохранилища, у нас сегодня пошла совсем небольшая плюсовая динамика. Поэтому сейчас мы уверенно смотрим в будущий год, всех потребителей обеспечим водой и достаточно уверенно смотрим в курортный сезон», — отметил эксперт.

Что касается строительства нового водохранилища в Алуште, о котором ранее уже говорил глава Крыма Сергей Аксенов, то это планы в стадии реализации. Как считает Максим Новик, принципиально сидеть на одном источнике Алуште неправильно, учитывая, что город и соседние поселки быстро развиваются.

Федеральное агентство новостей / Юлия Смажко

Водохранилище, по планам, будет регулировать источник Джур-Джур (водопад), что очень удачно географически ляжет в восточной части алуштинского региона, ведь некоторые населенные пункты там до сих пор сидят на графике подачи воды.

«Мы понимаем, что источник Джур-Джур — достаточно активен в части подачи воды, даже летом в самую засуху он ни разу не пересыхал, он всегда подает воду. А когда идут большие потоки воды, часть уходит в Черное море. Поэтому в паводковые зимние периоды будет замечательная возможность аккумулировать эту воду, и получится удачный дополнительный источник водоснабжения», ― добавил Максим Новик.

В заключение специалист выразил надежду, что в этом году, впервые за последние четыре или пять лет Симферопольские водохранилища пойдут на перелив.

Ранее крымский блогер показал, насколько сейчас заполнено Чернореченское водохранилище Севастополя. Именно оно является главным источников воды для города-героя и в прошлом году было близко к пересыханию.